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【專家之眼】偷偷告訴你：俄國100％不會打烏克蘭

聯合報 / 劉明德/四川大學前副研究員
俄烏緊張情勢不斷升高，圖為烏克蘭東部青少年替官兵挖壕溝因應俄國的可能入侵。法新社
俄烏緊張情勢不斷升高，圖為烏克蘭東部青少年替官兵挖壕溝因應俄國的可能入侵。法新社

戰鼓聲聲急，俄烏緊張情勢不斷升高。英國首相強生表示烏克蘭危機已進入「最危險瞬間」（the most dangerous moment）、美國總統拜登也警告，局勢可能「迅速失控」，並呼籲還留在烏克蘭的美國公民馬上離開，受此警告影響，英國、拉脫維亞、挪威、日本、荷蘭、韓國等國，包括台灣都呼籲國民趕快離開烏克蘭。

甚至，開戰日期都有人說了。美國情報機關透露，俄羅斯最早將於2月16日打烏克蘭。為了緩解緊張局勢，2月12日，美俄總統還通了62分鐘的緊急電話。所有的一切消息都指向烏俄戰爭就要爆發，但，這會發生嗎？

如果真的要打仗，俄羅斯準備了多少兵力？早在2021年4月19日，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）就指出，俄羅斯布署了15萬大軍、烏克蘭總統澤倫斯基在2021年11月13日指控有近10萬名俄羅斯士兵駐紮在邊境、英國衛報日前則報導有超過13萬名俄羅斯士兵集結在烏克蘭邊境。俄羅斯真準備了這麼多的兵力嗎？我的估計是遠遠少於10萬。

又根據美國太空技術公司馬薩爾(Maxar Technologies)的衛星照片，每個位於白俄羅斯、克里米亞及俄羅斯西部的俄軍部署地點幾乎都有部隊帳篷和避難所，這意味著「這些單位現在已部署軍隊」。然而，上述消息和衛星照片顯示的是真實的內容嗎？誰能保證呢！

當事人自己怎麼說？2022年2月1日俄羅斯總統普亭再度聲明，俄國在其領土上進行軍事部署是自家事，否認有任何侵略意圖。讀者可能相信拜登的話而不相信普亭的話，在這件事情上，我相信普亭的話。

按照俄羅斯自己的說法，俄羅斯在烏克蘭邊境陳兵是為了阻止烏克蘭加入北約。烏克蘭加入北約了嗎？還沒。且加入北約是烏克蘭可以單方面決定的嗎？當然不是。

既然烏克蘭還沒加入北約、甚至八字都沒有一撇（按照烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）的說法：北約「至今未曾採取任何一個行動」，以完成加入的手續），怎麼俄羅斯就要打仗了呢？普亭還說「烏克蘭是我的美女」，確實這是普亭的真心話，但是，是美女就有能力據為己有嗎？據為己有的代價，普亭難道沒有算過嗎？

在22年前，普亭剛上任的時候或許確實想把烏克蘭據為己有，如今70歲的他，早已失去當年的雄心壯志了。何況，烏俄之間固然有衝突，但還不致於是深仇大恨到一定要透過戰爭來解決。換言之，考慮到螳螂捕蟬，黃雀在後，對俄羅斯而言，既沒有那麼大的利益也沒有那麼大的仇恨去發動一場戰爭。

除了普亭心理上不再雄心萬丈，也不一定具備打下烏克蘭的實力之外，他不想也不會挑起戰爭還有一個非常關鍵的考慮，一個很大的顧忌，那就是日前我們看到的中俄聯合聲明。

北京冬奧開幕期間所發表的中俄聯合聲明，按照專家們的解讀，例如國安會前副秘書長楊永明，他說「中俄聯合聲明歷史性意涵有三層面：一是中俄雙邊全面合作關係；二是中俄聯合對抗美國的新三角關係；三則是美國霸權體系對抗主權國家體系。」對此說法，我則不敢苟同，我更傾向於中俄聯合聲明是各取所需、各懷鬼胎、抱團取暖和弄狗相咬，哪有所謂的歷史性意涵，不過是些權宜性的交易罷了。

說到「中俄雙邊全面合作」，稍懂中俄關係史的人就知道，中俄怎麼可能真心合作？何況一山難容二虎。說到「中俄聯合對抗美國」，與其說「中俄聯合對抗美國」，不如說中俄在私底下，正透過各自的「熱線」和聯絡管道來改善對美關係來得更為貼切。

至於所謂「美國霸權體系對抗主權國家體系」，這樣的劃分方式是把世界分成非主權國家與主權國家，固然美國是霸權國家，然而，霸權國家就不是主權國家，有如此的說法嗎？

中俄聯合聲明中，俄羅斯承認台灣是中國不可分割的一部分，反對任何形式的台獨。俄羅斯這樣的聲明其實是給中共搔癢，不動聲色的鼓勵中共出兵台灣，因為一旦中共真的出兵台灣，俄羅斯就可以隔山觀虎鬭。

中俄聯合聲明中，雙方反對北約繼續擴張，也是基於同樣的邏輯，中國是在給俄羅斯壯膽，更簽署了金融、天然氣的合作協議，這些動作是不著痕跡地鼓勵俄羅斯出兵烏克蘭，因為一旦俄羅斯出兵烏克蘭，整個西方世界一定捲入，到時候，鷸蚌相爭，漁翁得利的情形一定出現。

精明如普亭，會掉入這樣的陷阱嗎？鐵定不會。因此，俄羅斯100％不會打烏克蘭，只會保持一種緊張狀態，而這麼做當然是有玄機的。欲知玄機，請待下回分解。

白俄羅斯 烏克蘭 美國公民

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