【專家之眼】台灣與烏克蘭真是命運共同體？

基於歷史的原因，俄羅斯與烏克蘭的文化與宗教十分接近，雙邊關係緊密，但近年來兩國關係緊張升高，甚有引發衝突的跡象。俄方聲明，若北約在烏克蘭領土上擴張軍事設施，都代表著莫斯科使用武力的紅線，雙方僵持不下，衝突一觸即發。類似的情況也發生在兩岸，由於近來美國結合盟邦積極拉攏台灣，因而導致美中關係的劇烈惡化，若外國駐軍台灣，北京也將有所反應。

月前美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）訪歐，並出席在比利時舉行的北約防長會議，強調北約向烏克蘭和喬治亞敞開大門，俄羅斯乃視之為極具挑釁性行為。同樣的，美國國會近來還通過一系列友台法案，更加緊與台灣的政軍合作，比如美國國民兵與台灣後備軍人的交流，引發北京強烈的抗議。

近日，俄羅斯已在烏克蘭邊界陳兵十餘萬，俄方已在烏克蘭邊境一帶建立醫療與油料管線，以便讓俄軍能進行長期衝突，緊張情勢一觸即發，致使美方發出更嚴厲的警告，並稱普京有意跨境進攻，但遭俄方駁斥。而克里姆林宮卻聲稱，其紅線是烏克蘭不能加入北約。

但是美方反對此觀點，並稱烏克蘭是否加入北約不是由俄羅斯來決定，這無異於將歐洲劃分為勢力範圍，歐洲大陸將回到冷戰狀態，俄羅斯周邊的所有國家都將失去獨立性。

若俄方可以決定哪些軍隊可以駐紮在其周邊，那就是進一步破壞現存的世界秩序。拜登也多次警告普京，如果俄羅斯再次入侵烏克蘭，將面臨痛苦的制裁，這將造成巨大的經濟損失。

雖然如此，不少西方觀察家仍認為，在明年初俄國將從多個方向向烏克蘭發動攻擊。而莫斯科是否想要公開衝突，帶來更嚴厲的制裁和與西方的關係徹底決裂？更有可能的是，俄方有意以軍事實力來誘使與美國會談，以便美方說明支持烏克蘭的程度，而美俄雙方好似都有此意向。本月上旬拜登與普京舉行視訊會談，除了美方的持續警告之外，雙邊關係緩和的程度有限。

在中俄兩國都受到西方國家壓制的情況下，近日普京與習近平也舉行了線上峰會，兩位領導人都主張互不干涉內政，並尊重彼此利益，堅決反對在兩國之間挑撥離間的企圖，雙方的關係更加緊密，兩國攜手對抗西方的態勢更加明顯。

而在一些西方國家外交抵制二月份北京的冬奧之際，普京已同意受邀出席冬奧開幕式，並將親自會見習近平，預計兩位領導人將就能源、貿易和投資等廣泛議程進行長時間的對話。

普京利用這種夥伴關係來平衡西方的壓力，同時中俄達成利潤豐厚的交易，尤其是在能源方面，月前雙方還同意延長2001年所簽訂的友好合作條約，兩國還頻繁舉行軍演。

但烏克蘭的危局可能導致災難性的後果，自2014年俄羅斯收復克里米亞以來，已導致烏克蘭更堅決脫離俄羅斯的勢力範圍，因而西方國家將難以示弱，但面對強勢的普京，雙方都將面臨嚴峻的考驗。而這又與當前台灣的態勢類似，由於美歐國家原本就有意對抗中國，再加上民進黨政府一面倒的政策，西方國家自然難以拒絕台灣的訴求。

由此可見，若俄烏出事，那將轉移西方對於台海的關注力道，反之亦然。因而形成美歐與中俄博弈與連動的格局，其變化會對於兩岸關係產生多大的影響，才是吾等更重要的關注。