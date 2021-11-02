【專家之眼】岸田選後看漲 友台更加強化

日本眾議院選舉結束，自民黨岸田首相所領導的自民黨獲得261席，雖然比上屆減少了15席，但仍輕鬆地保持了在國會中的一黨多數的席位。因而可以預測，其美台政策將會繼續在菅義偉與安倍的基礎上傳承與發揚。

今年2月一日中共「海警法」生效，中方海警船噸位加大並可以使用武力，導致日本對中政策徹底轉變。4月中旬，拜登總統心腹前參議員陶德（Chris Dodd）率團訪問台灣，成員還包括美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦伯格（James Steinberg），任務極為重要。

同時日本首相菅義偉訪美，並與拜登總統共同宣示「台海和平的重要性」。美日台三方達成默契，可能是台灣以不提釣魚台問題，來換取日方抗中友台的策略，因而形成日方：親美、抗中、友台的政策架構。副首相麻生太郎7月公開表示，「如果中國攻擊台灣，日本將與美國共同協防」，日本防衛副大臣中山泰秀與自民黨外交部會會長佐藤正久也提出：「台灣有事就是日本有事」等立場，均前所未見。

此後一系列友台措施開始發展，雖然台日漁業會議因疫情停開，但日方積極籌擬台日關係法，台灣三年前成立的「國防安全研究院」也與日方相關單位展開交流，還有日本記者滲入台灣媒體，塑造反中友日的氛圍，以及台日執政黨2+2對話達成海巡合作共識。

還有首屆「台美日國會議員戰略論壇」於7月底舉行，三方重量級國會議員出席，會議聚焦於台海和平穩定與台灣的國際參與，美日台三邊合作取代雙邊合作成形，還有台積電赴日設廠，也值得關注。

再加上美國售日105架F35隱形性戰機，明顯針對中國。2021年版日本《防衛白皮書》封面武將上馬，但未拿武器，其內容凸顯台灣的重要性，並警告中共軍事力量強化，乃對中共釋放保台信號。再加上，8月中親中的二階俊博幹事長在自民黨總部接見謝長廷大使等，不一而足。

這主要就是因為日方認為外部環境的改變，其中除朝核問題之外就屬中國威脅為最，導致日本從旁觀者變為參與者，並與美澳以及歐洲國家加強合作，尤其強調台灣的戰略地位重要，進而由責任分攤者轉為共同利益者。

岸田文雄就任首相當天，習近平與李克強即致賀電，之後岸田在眾院首次施政演說，就強調要與「四方安全對話」機制的夥伴，並提及朝鮮、釣魚島、香港和新疆問題，但未提習近平訪日事宜。

可見岸田延續菅義偉–安倍和美國達成的緊密盟友戰略關係，主張增加軍費，並已改變原本對中鴿派的立場。尤其外務大臣茂木敏充及防衛大臣岸信夫皆獲留任，安倍與菅義偉的「自由且開放的印太戰略」路線將延續。岸田上台後特別新設「經濟安全保障擔當大臣」一職，由小林鷹之國會議員出任。岸田也任命一名人權問題特別顧問，專門針對中國，並期盼兩岸對話解決危機。2022年9月乃日中建交50周年，但習近平訪日事宜至今未決。況且，中日高層交流已呈現半停滯狀態，但民間交流熱絡。

此外，自民黨幹事長甘利明是麻生太郎的心腹，在經濟安全保障方面對中強硬。政調會長高市早苗友台指數爆表，未來自民黨友台氛圍強烈。自民黨外交部會，成立「台灣政策檢討小組」，提出許多友台建言，是否解構「72年體制」，還要看美國態度。當兩岸爭取加入CPTPP之際，日方反對中國支持台灣入會，但因美國不是CPTPP一員，日方憂中國報復而無後援。2022年三月韓國將舉行大選，同時也是中韓建交30周年，日韓關係破冰與中日韓峰會有望。

由此可見，岸田親美、抗中、友台的政策架構不變，眾議院選舉後行情看漲。雖然明年中日韓三邊關係有望改善，若美方抗中政策持續，比如挺台加入聯合國體系，日本友台政策必定強化。