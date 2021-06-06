【專家之眼】白俄劫機事件 恐壞拜登大計 ？

白俄羅斯公然劫機擄人，俄羅斯總統普亭卻公開力挺白俄羅斯總統魯卡申柯，最擔心的不是別人，正是美國總統拜登。

五月二十三日，白俄羅斯謊稱飛越該國領空的愛爾蘭瑞安航空公司的一架民航機上藏有炸彈，派遣一架MIG-29戰機升空欄截並引導該民航機迫降境內，登機搜索逮捕異議記者普羅塔塞維奇與其女友。他因主持部落格批判魯卡申柯，依照白俄法律可能至少被判入獄十五年。

美國為首西方國家同聲譴責白俄此舉為「空中海盜行為」（air piracy)。白宮發言人莎琪表示，美國計劃對九家白俄國營公司祭出制裁，並與歐盟討論如何進一步採取一致行動。

面對美國為首西方國家來勢洶洶的興師問罪，普亭顯然有恃無恐，不僅28日在黑海渡假勝地索契與魯卡申柯會晤，力挺老戰友，還宣稱明斯克是莫斯科的鐵桿盟友，兩國關係緊密無比。

此外，普亭並抨擊西方國家採取「雙標」。他指出，二0一三年，美國與歐盟情報單位誤判美國國安局外包商僱員史諾登藏身玻利維亞總統莫拉萊斯搭乘的座機，要求該機轉向，迫降奧地利維也納， 相關人員登機抓人卻撲個空，但西方國家對此卻沒有任何批評。

最重要的是，俄羅斯已與美國敲定六月十五到十六 日在瑞士日內瓦舉行峰會。由於峰會是拜登主動提議，普亭斷定拜登不會為白俄羅斯劫機這種「小事」而取消峰會。

問題是，拜登心中所想要的可能不是美俄峰會這麼簡單而已。首先，歐盟成員國對白俄羅斯劫機行為的反應比美國還要激烈。因此，拜登對白俄羅斯下手陷入兩難，

下手過輕，恐不符歐盟期待，而影響拜登六月十一到十四日訪歐之行的成果。下手過重，又可能對美俄峰會的氛圍帶來不利的影響。

其次，就算拜登說服歐盟成員國支持美俄峰會如期舉行，若是白俄羅斯劫機事件未能妥善落幕，恐怕美俄兩國很難達成多少具體協議。

第三，俄羅斯外長拉夫羅夫五月中旬在聯合國外長視訊會議中很突兀地抨擊「民主峰會」（Summit of Democracy)分裂多邊主義，是否暗示普亭有意參加，拜登還在研究準備做出最後定奪。

如果普亭知情識趣，在俄美峰會前，針對白俄羅斯劫機事件做出妥善處置，不僅美俄關係可望大幅改善，而且對美俄中戰略三角也會起一定的化學變化。