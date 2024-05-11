備戰2026中市長選舉？ 何欣純跨區送康乃馨搏人氣試水溫

民進黨立委何欣純2026台中市長選舉呼聲高，今趁母親節前夕，上午跨越選區到北屯大坑9號步道致贈康乃馨，2000支康乃馨不到1小時贈送完畢；何下午回防立委選區，在太平區馬卡龍公園內發送康乃馨。是否備戰2026市長選舉？何欣純表示，黨內尚未舉辦提名作業，一切以民意為依歸，最近開始走訪各地，聽取各界聲音。

何欣純今天一早和同黨的市議員曾朝榮、謝家宜等人，到大坑9號步道登山口，現場準備2000支康乃馨，不到1小時即送完，還有熱情粉絲搶著合照留念，展現高人氣。

何欣純表示，排隊拿花的市民不分男女，都來「借花獻佛」送給媽媽、太太，她鼓勵大家「嘴巴甜一點、手腳勤一點、腰軟一點」，向媽媽或操持家務的人，表達感謝與愛。