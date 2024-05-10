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建議徐巧芯認錯引風波 呂家愷澄清：她說的是事實

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
呂家愷今對於建議徐巧芯認錯發言澄清，自己在節目上至始至終說的都是有弊案，徐巧芯說的是事實。記者李定宇／翻攝
呂家愷今對於建議徐巧芯認錯發言澄清，自己在節目上至始至終說的都是有弊案，徐巧芯說的是事實。記者李定宇／翻攝

國民黨立委徐巧芯日前公開外交部送交立院援助烏克蘭密件部分內容被外交部提告，藍營新北市議員呂家愷對此表示「這題連拗都不能拗，建議徐巧芯趕快認錯」，呂家愷今對於該發言表示，自己在節目上自始至終說的都是有弊案，徐巧芯說的是事實，所以才會讓外交部那麼緊張，希望這些不實的指控以及輿論可以早點落幕。

呂家愷今針對建議徐巧芯認錯一事表示，自己的確有說這句話，但在節目上其他片段都是幫徐巧芯講話居多。

呂家愷說，最近這幾天新聞其實都是標題殺人，標題可能會讓很多人誤解，從4月起徐巧芯就被很多所謂的政治攻擊和追殺，相信徐巧芯說的是事實，所以才會讓外交部那麼緊張，自己在節目上至始至終說的都是有弊案，支持不管是立委或民代一定有追查的必要，也看到外交部在提告過程有沒有挾帶私人恩怨都看得非常清楚，希望後續在立法院、國會進行完善討論跟改變。

呂家愷表示，自己遇到問題的時候，會在第一時間反省及檢討自己，相信每個政治人物在為自己的政黨進行奮鬥的方式以可能不太一樣，在節目上說的話可能會造成一些黨內的困擾，或是有些不周全、表達不夠清楚，這些地方會好好改進，也不希望造成進一步誤會。徐巧芯從4月開始就受到很大的壓力，也必須向巧芯喊話要加油，這些不實的指控以及輿論可以早點落幕。

呂家愷 外交部 徐巧芯

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