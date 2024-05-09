皆媒體出身！賴清德總統府發言人 可望由郭雅慧、李問出任

準總統賴清德520就職，據了解，總統府發言人可望由賴清德競選團隊發言人郭雅慧，以及民進黨國際事務部主任李問出任。郭雅慧、李問都是媒體出身，郭在賴清德競選期間擔任發言人，獲得賴肯定，李問則是嫻熟國際關係，也曾擔任民進黨首位連江縣黨部主委。

郭雅慧是電視台記者、主播出身，擁有20年的媒體經驗，賴清德競選總統期間，表現稱職，獲得賴清德團隊賞識，這次郭雅慧也被委以正副總統520就職國宴的主持人重任。