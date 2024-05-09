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皆媒體出身！賴清德總統府發言人 可望由郭雅慧、李問出任
準總統賴清德520就職，據了解，總統府發言人可望由賴清德競選團隊發言人郭雅慧，以及民進黨國際事務部主任李問出任。郭雅慧、李問都是媒體出身，郭在賴清德競選期間擔任發言人，獲得賴肯定，李問則是嫻熟國際關係，也曾擔任民進黨首位連江縣黨部主委。
郭雅慧是電視台記者、主播出身，擁有20年的媒體經驗，賴清德競選總統期間，表現稱職，獲得賴清德團隊賞識，這次郭雅慧也被委以正副總統520就職國宴的主持人重任。
李問曾任台北時報記者，2015年，開始在民進黨國際事務部擔任政策幕僚，後曾任任職於國安會、兩岸交流遠景基金會。李問也曾代表民進黨前進艱困選區馬祖開疆闢土，創立民進黨連江縣黨部，並擔任第一屆主委。此外，李問也曾代表民進黨分別在2020年、2022年參與連江縣立委、縣長選舉，雖然未當選，但得票創下民進黨在當地最高得票記錄。
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