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520就職禮賓服女裝首度採褲裝 賴清德：象徵進步不回頭

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
第16任總統副總統就職典禮即將到來，總統府今天在大禮堂舉辦禮賓人員行前講習，介紹首度以褲裝形式呈現禮賓服女裝，並上衣採徵高領形式，加入簍空領口與圓弧肩線巧思，布料選擇也採全透氣材質，讓學生即使在五月也能相當舒適。記者許正宏／攝影
第16任總統副總統就職典禮即將到來，總統府今天在大禮堂舉辦禮賓人員行前講習，介紹首度以褲裝形式呈現禮賓服女裝，並上衣採徵高領形式，加入簍空領口與圓弧肩線巧思，布料選擇也採全透氣材質，讓學生即使在五月也能相當舒適。記者許正宏／攝影

中華民國第16任總統副總統就職慶祝大會與國宴禮賓人員和服裝今天亮相，衣服、禮鞋、配件都是台灣製造，此外今年的就職典禮，禮賓服女裝首度以褲裝形式呈現，總統當選人賴清德表示，服裝設計師打破褲裝與裙裝的界線，展現昂首闊步的俐落感，象徵台灣「進步不回頭」精神。

賴清德今天透過臉書表示，520就職典禮禮賓人員服裝設計公佈之後，他想特別和大家分享，這次的禮賓服女裝，是有史以來首次以「褲裝」形式呈現。褲裝在女性服裝史上，有著無畏、自由的意涵，本次服裝設計師「植覺設計」呂秉泰，特別打破褲裝與裙裝的界線，展現昂首闊步的俐落感，象徵台灣「進步不回頭」精神。

賴清德說，除了形式創新，在版型與材質上也考量到禮賓人員走動、引導的需求，選用全MIT透氣材質製作，搭配設計感兼顧舒適感的鞋款，呈現出符合典禮主題「共織台灣、民主前行」的形象。

此外，賴清德也感謝此次陣容堅強的禮賓團隊，由銘傳大學、國立臺北大學、東吳大學、淡江大學及國立臺北教育大學於520就職大會上服務；銘傳大學、國立台南大學及中國醫藥大學的禮賓同學，將支援首度移師台南的國宴接待。共計7校128位學生，將以最亮眼的表現，迎接 520 就職活動挑戰。

賴清德說，他十分期待，在國際貴賓紛紛來到台灣的重要時刻，透過禮賓人員的服裝設計，以及同學們的接待，能讓世界友人看到台灣靈活、堅韌的精神。

服裝 設計師 賴清德 520

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