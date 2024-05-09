新人事沒過就沒iPhone新機 張嘉郡諷：NCC是通訊行？

國家通訊傳播委員會（NCC）四位新任委員名單出爐，遭國民黨團於立法院程序委員會中暫緩列案。NCC副主委翁柏宗提iPhone在台上市受阻的說法，引藍營批評。國民黨團今舉行記者會，黨團書記長洪孟楷說，應在準閣揆卓榮泰上任後再提出，才是責任政治。黨團副書記長張嘉郡諷刺，原來翁柏宗是果粉，不知道的人還以為NCC是哪家通訊行。

行政院日前提出新任委員名單，翁柏宗被預定為新任主委，台師大大眾傳播所教授陳炳宏被預定為新任副主委，新任委員包括世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯，以及現任NCC平台處處長詹懿廉。但因此份名單被暫緩列案，翁柏宗表示，倘若新任委員名單無法順利過關，到時任期屆滿的委員不續任，可能因人數不足，導致委員會議停擺。委員出缺，未來iPhone16、17恐無法上市。

洪孟楷說，對此份名單，要讓立法院背書，天方夜譚。民進黨團要唾面自乾請便，但國民黨站在全民角度，監督是天經地義。根據NCC組織法，規定是由行政院長提出名單送立法院通過，行政院長陳建仁是看守內閣，即將卸任，無法為名單背書跟負責。520後新政府上任，卓榮泰上任後，再以負責任態度，提出名單送立法院，這才是責任政治、負責任的做法。

洪孟楷提到，陳建仁未為名單背書，目前為止媒體去問都是以「行政院表示」回應。若陳建仁未幫名單背書，合理懷疑根本不是陳建仁提名的。據NCC組織法第9條，NCC掌理事務，除經委員會議決議授權內部單位分層負責者外，應由委員會議決議行之。列出十項，當中無手機認證的部分。

翁曉玲說，依照NCC組織法第9條、NCC委員會議議事事項及授權內部單位作業要點的規定，原屬例行性、明確性、急迫性等的處分案及公告案，可由三位委員組成的分組委員會議審議決定，後可再循內部作業程序，交主任秘書核發公文書，不會發生翁柏宗所說的事情。

張嘉郡譏諷，NCC變成既不獨立也不超然的機構，拿iPhone發行情勒，翁柏宗原來是個果粉。不知道蘋果下了多少預算給NCC，不知道的人還以為NCC是哪家通訊行。

黃健豪說，手機相關審查、核定有專業的機構，包含數發部、經濟部標準檢驗局，不是只有NCC，不要把自己想得這麼偉大，國家手機業務不會因為少了幾個人就停擺，也呼籲民進黨不要用高科技包裹這麼爛的名單。

葉元之諷刺，大家可以用到iPhone，都是NCC的大恩大德。按翁柏宗的邏輯，民進黨把新任NCC委員人事名單撤回，直接提四顆西瓜過來，一定要通過，為什麼？因為四顆西瓜沒有通過的話，台灣人用不到iPhone，這太嚴重，提四個詐騙犯都沒關係，因為立法院就是要為了iPhone16、17，無條件讓民進黨的名單通過。

葉元之說他感到很可悲的地方是，NCC運作這麼久，無法講出一件事情證明應該留下，如果打詐有成效大可以講。翁柏宗這樣的人通過，是立委失職。