快訊

客戶到銀行辦事到一半「長毛貓突然從窗口流出」員工曝牠真的是來工作的

證件拿出來！ 2024母親節樂園優惠快追 2大樂園「媽媽免費」、這1家「只要1元」

影／中彰交界溪尾大橋驚見2鴕鳥逛大街 警民聯手圍起來

全台第二大城！台中消防員危險加成輸雙北 中市府：爭取調高

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
六都消防危險加給加成補助，雙北可以領到1倍，其他4都僅7成，台中市議員李天生表示，台中市人口突破285萬人，勤務繁重，但危險加給加成對台中不公平，應比照雙北調高。圖／李天生提供
六都消防危險加給加成補助，雙北可以領到1倍，其他4都僅7成，台中市議員李天生表示，台中市人口突破285萬人，勤務繁重，但危險加給加成對台中不公平，應比照雙北調高。圖／李天生提供

內政部消防署針對六都消防工作繁重，除每月危險加給最高9700元的補助，另有加給加成政策，但加成部分只有雙北比照加給發放到9700元，其他四都僅7成6790元。台中市議員李天生表示，台中市人口突破285萬人，勤務繁重，但危險加給加成對台中不公平，應比照雙北調高。台中市副市長鄭照新表示，會持續向中央爭取。

消防署考量直轄市人口眾多，消防勤務繁重，同酬不同工，難讓人才留在都會區，為激勵士氣、留任和吸引人才，2015年開辦直轄市「危險勤務加給加成政策」，2019年六都全面實施，不過加成幅度由中央審核律定。

議員李天生表示，目前雙北可以領到1倍，其他4都僅7成，以外勤消防員為例，除了每月危險加給最高9700元的補助，另有加給加成政策，目前僅雙北可加1倍共領到19400元，其他四都僅加7成只能領16490元，相差2910元。

李天生說，台中市人口突破285萬人，工廠林立，消防救災工作危險性與困難度不亞於雙北，但消防員危險加成僅7成，與雙北有落差，付出與收穫不成正比，影響工作士氣，要求爭取中央同意調高台中市的加成幅度。

消防局長孫福佑表示，依規定提高消防員危險加給加成要報奉行政院核定，消防局已經向消防署爭取台中比照雙北辦理，調升至1倍，但是消防署仍在研議中，尚未核定，待消防署核定後，會依規定辦理加級加成。

副市長鄭照新說，台中是人口第二大城，消防員值勤密集度與辛勞程度不亞於其他縣市，會與中央持續爭取加給加成應要平權。

台中市 消防員

延伸閱讀

2026台中市長民進黨誰出線？綠營曝要先過「這關」

積欠多筆停車費繳1張罰單就能領車 中市府：修法補漏洞

「周處除三害」在台中拍槍擊畫面挨批負教材 中市：不過多干涉題材

台中第三家好市多在哪裡？可能在這4個地點選址

相關新聞

陳佩琪提早退休參選台北市長？ 柯文哲：想像力太可怕

台北市立聯合醫院醫師陳佩琪前天宣布提早退休，有媒體人推測下一步將參選台北市長或民眾黨主席，陳佩琪的丈夫、民眾黨主席柯文哲...

準交長被爆與遠航掏空案律師喝咖啡 王鴻薇：李孟諺該說清楚

卓內閣上任在即，國民黨立委王鴻薇今天爆料，準交通部長李孟諺於4月23日和涉嫌掏空遠東航空董座張綱維的委任律師謝協昌共同喝...

議員疑市場改建違反程序 柯文哲嗆：當年審預算是白癡

國民黨台北市議員游淑慧追打魚果市場爭議，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天說，每一筆預算都在議會審查通過，他只想問所有出...

在野立委18日登太平島行程曝光 周五立院表決完就出發

立院外交及國防委員會召委馬文君原本預定本月16日率國民黨及民眾黨立委登太平島，由於怕影響立法院17日議案，因而決定延後日...

駐立陶宛代表處改名？ 吳釗燮：不會被改也不接受

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）7日在立陶宛大選前再度重申，認為台灣代表處應循國際標準，將「台灣」更名...

影／民團批藍白兩黨亂國會 要求國會改革先自律

公民監督國會聯盟今天與台灣基進黨主席王興煥、時代力量副秘書長林邑軒、小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉、台灣綠黨發言人王彥涵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。