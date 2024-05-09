全台第二大城！台中消防員危險加成輸雙北 中市府：爭取調高

內政部消防署針對六都消防工作繁重，除每月危險加給最高9700元的補助，另有加給加成政策，但加成部分只有雙北比照加給發放到9700元，其他四都僅7成6790元。台中市議員李天生表示，台中市人口突破285萬人，勤務繁重，但危險加給加成對台中不公平，應比照雙北調高。台中市副市長鄭照新表示，會持續向中央爭取。

消防署考量直轄市人口眾多，消防勤務繁重，同酬不同工，難讓人才留在都會區，為激勵士氣、留任和吸引人才，2015年開辦直轄市「危險勤務加給加成政策」，2019年六都全面實施，不過加成幅度由中央審核律定。

議員李天生表示，目前雙北可以領到1倍，其他4都僅7成，以外勤消防員為例，除了每月危險加給最高9700元的補助，另有加給加成政策，目前僅雙北可加1倍共領到19400元，其他四都僅加7成只能領16490元，相差2910元。

李天生說，台中市人口突破285萬人，工廠林立，消防救災工作危險性與困難度不亞於雙北，但消防員危險加成僅7成，與雙北有落差，付出與收穫不成正比，影響工作士氣，要求爭取中央同意調高台中市的加成幅度。

消防局長孫福佑表示，依規定提高消防員危險加給加成要報奉行政院核定，消防局已經向消防署爭取台中比照雙北辦理，調升至1倍，但是消防署仍在研議中，尚未核定，待消防署核定後，會依規定辦理加級加成。

副市長鄭照新說，台中是人口第二大城，消防員值勤密集度與辛勞程度不亞於其他縣市，會與中央持續爭取加給加成應要平權。