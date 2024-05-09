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影／民眾黨啟動第三波民主改革 發起519草根行動
民眾黨「第三波民主改革 519草根行動啟動」記者會，台灣民眾黨主席柯文哲、秘書長周榆修、立法委員黃國昌、吳春城、麥玉珍、林憶君、張啟楷等黨公職同仁出席。
柯文哲批評民進黨執政八年，蔡英文總統提出的國會改革、司法改革都跳票，更令人火大的是黨政軍退出媒體，曾經是那個政黨的主張，結果現在坦白講，黨政軍就是媒體，民進黨永遠不能告訴我們說他還在路上，我們不反對希望和願景，但是反對詐騙和跳票。
柯文哲說，519民眾黨要展開草根覺醒行動，台灣民眾黨要扮演一個忠誠反對黨的角色，執政黨做的對會贊成，執政黨做的不對會反對，但是還是要求實現國會改革、司法改革、媒體改革和憲政改革，憲政改革就從廢考、監兩院開始，就從賴清德競選時答應的項目一樣樣來監督，要深化改革、深化民主，落實責任政治，柯文哲呼籲5月19日請所有認同支持改革的朋友，不分你是民進黨、國民黨，大家一起站上街頭，在民進黨中央黨部前面展現草根的決心，展現行動的決心，讓改革漸漸上路。
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