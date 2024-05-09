影／民眾黨啟動第三波民主改革 發起519草根行動

民眾黨「第三波民主改革 519草根行動啟動」記者會，台灣民眾黨主席柯文哲、秘書長周榆修、立法委員黃國昌、吳春城、麥玉珍、林憶君、張啟楷等黨公職同仁出席。

柯文哲批評民進黨執政八年，蔡英文總統提出的國會改革、司法改革都跳票，更令人火大的是黨政軍退出媒體，曾經是那個政黨的主張，結果現在坦白講，黨政軍就是媒體，民進黨永遠不能告訴我們說他還在路上，我們不反對希望和願景，但是反對詐騙和跳票。