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黨主席找舞台？ 朱立倫今再率智庫拋高齡友善政策

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。記者邱德祥／攝影
國民黨主席朱立倫。記者邱德祥／攝影

520新政權交接在即，立法院成為朝野攻防主戰場，國民黨主席朱立倫也沒閒著，近期透過中常會公開宣示，讓立法院黨團邀請準總統賴清德赴立院國情報告；再由智庫國政基金會陸續拋出30項國政對策，盼為新政府找解方；今天則結合自行創設的銀光未來創新協會舉行記者會，推出各項高齡友善政策。

國民黨立院黨團提案邀請賴清德赴立院國情報告後，朱立倫在中常會表示，國民黨一定依照憲法、法律，以禮相待，同時代表人民提出問題，希望共同建立好的憲政慣例。

而針對即將上任的賴政府，朱立倫也在日前宣示，國民黨一定扮演強力監督角色，智庫提出的死刑存廢由立法院民意決定等30項重要主張與法案，請賴清德政府好好回答，才是民眾期待的新時代。

作為銀光未來創新協會創辦人與智庫董事長，朱立倫今也結合兩單位舉行「銀光好居」行動聯盟記者會，主張提早在中年熟齡期積極打造「第三人生發光的養生居所」，開創老後新時代。

智庫指出，依據國發會推估，台灣將於2025年進入「超高齡社會」，近期台灣地震頻傳，老宅占比又逐年攀升，在全國屋齡超過30年以上者高達450餘萬宅（51.45%），加速「老人困老宅」、硬體翻新的急迫感，有待政府及民間在軟硬體上共同協力、付諸行動。

此次記者會將積極邀請不分藍綠、跨越黨派的15縣市政府相關單位代表加入推廣行列，希望從社區公領域、居家私領域、長者個人身心靈、自主尊嚴及財務等全方位的關注，加速政府改善各項高齡友善政策。

國民黨 朱立倫

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