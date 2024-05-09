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外交部提告徐巧芯 吳釗燮：衝擊行政立法關係、很傷心
外交部日前提告國民黨立委徐巧芯洩密，外交部長吳釗燮今表示，對他來講很傷心，並表明，他知道這對行政立法之間的關係是很大的衝擊，但強調行政部門應該採取一個斷然的措施，認為如果這次沒有擋住，可能在未來會造成愈來愈多的傷害。
吳釗燮今接受廣播節目專訪。針對外交部提告徐巧芯拿機密文件爆料，吳釗燮說，外交部定期會有機密文件送立法院備查，或者作為問政參考，密件如果公開，不斷會對國家的利益造成影響，也會提供中國大陸方面更多打壓台灣的方式，衝擊到我國的外交利益。
至於徐巧芯此次公布機密文件指控「促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」，是台捷雙方簽訂密約，並影射圖利「捷克衛生科技院」（CHTI）、間接介入捷克當地政黨政治等，是否已經影響到台捷關係？吳釗燮說，目前尚未造成影響，但捷克方面有私下來找我方討論，憂心可能衝擊我國跟捷克的合作。
吳釗燮說，立委過往都不會把密件公開，徐巧芯在公布密件時，外交部事先也不知情，等到知道了、「已經傻眼了」，文件已經公開給大眾。
對於外交部提告立委，吳釗燮指出，這不是首例，但他坦言說，對他來講也很傷心，明白對行政立法的關係是很大的衝擊。他表示，行政跟立法部門有適度的溝通、友誼存在，但對於立委洩密，行政部門應該採取一個斷然的措施。他認為，如果這次沒有擋住，會不會有愈來愈多國家利益上的傷害？
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