520將屆…美學者認為賴將奉行蔡穩健做法 關切北京施壓

準總統賴清德就職典禮將屆，其政策路線備受外界關注。在一場華府的研討會中，美國學者普遍認為，賴清德將維持蔡英文總統的穩健做法，學者們關切北京將趁機升級局勢，包含將賴清德塑造為麻煩製造者，以及針對台灣採取更多灰色地帶行動。

喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心（Sigur Center for Asian Studies）7日舉行一場研討會，邀集美國學者討論台灣關係法。

賴清德的就職演說怎麼說，是否會造成台海局勢動盪，為外界所高度關注。

民進黨駐美代表處主任彭光理（Michael Fonte）表示，正如美國學者所言，美國相當尊重和欣賞蔡總統建立的政策框架，賴也會維持同樣立場；蘭德公司（RAND）台灣政策計畫主任郭泓均表示，他認為賴會繼續奉行蔡的外交政策，聚焦維持穩定，若北京願意對話，那麼賴也會和北京對話。

華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）表示，中方正試圖把賴清德塑造為「危險的麻煩製造者」，賴清德透過挑選施政團隊成員以及政策說明在在凸顯，賴清德追求的是延續蔡總統的政策，這種論述之爭將會持續好一陣子，而他認為賴將採取持續的穩健做法。

郭泓均表示，北京可能會增加針對台灣的灰色地帶行動，例如解放軍機艦更頻繁越過海峽中線及侵擾台灣的防空識別區；同時，北京也會小心行事，因為中方想表達的是對民進黨和賴清德的不滿，不一定是針對國民黨和台灣民眾黨，亦即中方想表示他們願意和特定的台灣政治勢力合作。

郭泓均表示，類似的軍事威脅行動會集中在就職典禮這件事情，藉此傳遞非常明確的訊息。

面對北京對台北增加的壓力，何瑞恩表示，美國政府將持續針對其認為升高局勢緊張的做法和言論表達關切，也會持續堅持維持局勢穩定，反對兩岸任一方片面改變現狀。

位於美國紐約的艾德菲大學政治學教授王維正表示，北京對賴清德政府應該會有一段觀望期，若中方很明顯地作為破壞現狀的一方，很容易讓華府和台北的關係更加密切，反而會造成北京不想要的結果。