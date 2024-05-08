觀察站／首度總統國情報告 朝野攻防細盤算

準總統賴清德五二○就任在即，國民黨、民眾黨昨在立院程序委員會提案要求總統赴立院國情報告，朝野進入五二○攻防大戰。迎接憲政史上總統赴立院國情報告首例，藍綠白摩拳擦掌、各有準備。

立法院秘書長周萬來昨被目擊，帶著賴清德府方幕僚在議場附近場勘動線、環境，被解讀賴清德對到立法院國情報告已有所準備。但朝野對於總統首度國情報告採何種形式，還在攻防階段。

憲法賦予立院得聽取總統國情報告，但採何種形式則未有明確規定，僅在立法院職權行使法明定，立委於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處提出問題。

憲法給予總統、立院自由衡量空間，但也導致朝野爭議不休，因此，修憲至今廿年，從未有總統赴立院報告的例子。

總統國情報告也事涉高度政黨盤算，回顧歷屆總統國情報告的攻防大戰，口才便給的前總統陳水扁，曾有意願到立法院報告，但國民黨怕給陳水扁創造舞台，根本沒意願邀請；前總統馬英九也曾在二○一五年「馬習會」後表態願意到立院國情報告，但當時國民黨堅持「統問統答」，而非民進黨的「即問即答」，後來雙方無共識，綠營也不想給馬英九造勢機會，此議題又作罷。

這次總統大選期間，賴清德即表態願依憲法規定，到立法院國情報告，而國民黨在拿下國會最大黨後，也高舉國會改革五大法案，其中一項就是修正「立法院職權行使法」，要求總統每年二月都要定期到立法院報告，並採即問即答。藍營預計此法將在五月十七日表決，並盤算賴清德上任後即使不願意來，屆時還可以新法強制要求報告。

只是，賴清德若願意開大門、走大路來立院報告，並創下憲政史上首例，預料將是有備而來；藍營雖是強勢主張賴須報告的一方，但也有人憂心，若賴清德表現不錯，藍營反而替執政黨搭舞台造勢。這題到底是加分還是扣分，朝野的算盤都在仔細推敲。