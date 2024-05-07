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蔡英文要特赦陳水扁？ 洪孟楷：未定讞案不能一筆帶過

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照片

外傳蔡英文總統有可能再520卸任前特赦前總統陳水扁，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，特赦是蔡總統權責，但特赦陳水扁前，請向國人說清楚，陳水扁相關罪刑是否已經承認？除特赦定讞案件，其他審理中的案件是否應盡快進行三審？而不是以特赦就一筆帶過所有案件。

洪孟楷指出，陳水扁現在有三審定讞的案件，也有進行中的案件，如果蔡英文一紙特赦，便將已定讞及尚未定讞的案件一筆勾銷，國人永遠無法了解真相，這是蔡英文不可迴避的問題。

洪孟楷指出，蔡英文過去八年沒有特赦陳水扁，現在卻打算將將總統權力行使至最後一天，特赦陳水扁。洪孟楷質疑，這是在做人情嗎？ 還是做什麼樣的事情，外界不得而知。不過國人要的只是真相，使陳水扁承認犯行，並讓審理中的案件一一定讞，做出完整交代，這時候要特赦再特赦，否則只是便宜行事。

國民黨立委羅智強則表示，想請問蔡英文要特赦陳水扁哪個罪名？陳水扁的案件有些已經遭定讞，於憲法來說，總統確實可以特赦。然而，陳水扁以身體健康為由，以保外就醫知名活蹦亂跳到處跑，許多訴訟皆已停下審判。

羅智強指出，現在這些訴訟是否可以繼續進行，蔡英文要特赦就得講清楚。判決定讞的要特赦，訴訟中的會不會也特赦？蔡英文是否有權力特赦？蔡英文也該對民眾談一下過去貪腐對國家所造成的傷害；其次，陳水扁踐踏保外就醫制度，甚至造成高雄監獄暴動，如此一來，對得起司法？最後，蔡英文是否要讓陳水扁先回去面對官司？訴訟中的案件盡快判刑、定罪，也好一次全部特赦。蔡英文是否特赦陳水扁是蔡的特權，但應該先解答人民心中疑惑。

特赦 蔡英文 陳水扁

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