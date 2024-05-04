快訊

拍攝日本美食！YTR意外錄下身後「神偷作案過程」 23秒影片全網驚呆

專任教師員額不足…台大建議改設「學位學程」 新聞所撤回學士班申請

徐巧芯質疑援烏克蘭透過第三方金主 外交部：造假抹黑

中央社／ 台北4日電
國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照

國民黨立委徐巧芯指稱，外交部烏克蘭的經手人疑是在當地國政治金主。外交部今天嚴正澄清，台灣與理念相近國家對烏克蘭人道援助均公開透明，嚴厲譴責此說法全屬空穴來風、憑空想像，抹黑外交人員努力，打擊台灣國際形象。

外交部晚間發新聞稿嚴正澄清，有關網路媒體「Newtalk」報導引述立法委員徐巧芯指稱，台灣與立陶宛、捷克共同援助烏克蘭的合作案，有所謂「經手人」，可能是在當地國的「政治金主」，或有「特殊政治影響力的人」，甚至說用「人民納稅錢」去養外國政治人物，用錢去買國際友台的形象等說法，均是造假。

外交部指出，徐巧芯針對台灣與歐洲理念相近國家合作對烏克蘭人道援助所做評論，全屬空穴來風、憑空想像，既非事實，且抹黑傷害外交部與外交人員的努力，更傷害理念相近的歐洲民主夥伴國家，嚴重打擊台灣的國際形象。

外交部強調，對立委徐巧芯的造假說法及評論，外交部予以嚴厲譴責，並強烈要求徐巧芯問政或評論，應本於事實而非造假虛構。

外交部說明，事實是台灣與歐洲理念相近國家合作對烏克蘭進行人道援助，對各案進行嚴格審查，合作方式公開透明，成果可昭公信。

外交部呼籲，台灣各界明辨是非，切勿聽信徐巧芯的謊言與評論，同時對於徐巧芯不負責任、刻意誤導民眾，並損害台灣對外關係無中生有的指控，再予以嚴厲譴責。

外交部 徐巧芯 烏克蘭

延伸閱讀

余天女婿涉詐騙藍營酸迴力鏢 看是否會拿檢視徐巧芯的力道審視此事

吳釗燮8連嗆徐巧芯 趙少康：可惡囂張的內閣官員

徐巧芯問誰幫中國踢台灣一腳 吳釗燮：去告我藐視國會

林于倫捲徐巧芯大姑詐騙案 民進黨中評會開除黨籍

相關新聞

民進黨擬廢國是論壇 傅崐萁轟：綠色恐怖比極權還極權

立法院司法法制委員會6日將審民進黨立委所提法案，當中包括日前發生爭議的立委前往大陸及港澳地區需報備一案、廢除國是論壇等。...

國人在美受表彰獲掛我國旗榮耀 他去信外交部遭冷回「自己去買」

國民黨立委廖偉翔今天爆料，一名在美國工作的國人，因在器官移植的醫學技術上取得突破，其就職公司為了表彰貢獻，允許公司門口旗...

行動創新AI內閣策勵營 林德訓、王貴蓮低調亮相

新內閣團隊成員今天出席「行動創新AI內閣新閣策勵營」，內定行政院副秘書長王貴蓮，以及外傳將出任行政院長辦公室主任的林德訓...

民進黨辦入黨簽名會 王義川：盼一起為台灣勇往直前

民進黨今天舉行入黨簽名會，由黨發言人吳崢、政策會執行長王義川擔任入黨簽名推薦人。王義川表示，成為黨員要非常支持民進黨「清...

林憶君籲建藥品政策、落實醫藥分業 紓解台灣醫療困境

立法院衛環委員會日前審查「全民健康保險法第六十二條條文修正草案」，討論將健保現有總額制度，變成論量計酬、目標制，以紓緩目...

反對廢國是論壇 藍委吳宗憲轟綠營：不想讓在野黨有發聲管道

立法院司法法制委員會6日將審民進黨立委所提法案，然而當中包括日前發生爭議的立委前往大陸及港澳地區需報備一案。國民黨立委、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。