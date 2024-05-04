美議員提挺台法案 吳釗燮：盼強化國防工業合作

美參眾院兩黨議員再推挺台法案，外交部長吳釗燮今天出席歐洲節活動前表示，台灣安全情勢受國際社會重視，美國參眾議員都希望台灣強大的工業能力，能進一步與美國國防工業合作，以強化防衛能力，共同抵擋威權主義擴張。

吳釗燮在活動致詞時提到，台灣與歐盟不僅是共享民主、自由、人權等基本價值的理念相近夥伴，在人與人的交流更是緊密，同時感謝歐盟與台灣政府密切合作，確保台灣與歐洲的關係堅若磐石。

2024歐洲節4日起一連2天，在台北華山中央藝文公園舉行，吳釗燮、歐洲經貿辦事處長高哲夫（FilipGrzegorzewski）等多國駐台代表與會，現場設置近百個歐洲各國美食佳餚及文創品等攤位。

吳釗燮與高哲夫等人共同舉杯，預祝歐盟5月9日盟慶生日快樂，西班牙商務辦事處邀請舞者現場表演佛朗明哥舞蹈、炒熱氣氛；烏克蘭則設聲援攤位，販售當地特產及手作商品，盼民眾力挺。

高哲夫致詞時表示，今年歐洲日主題相當多元，彰顯歐盟多樣性，大家均身穿歐盟藍色衣服，也與烏克蘭的藍黃國旗相呼應，「我們並沒有忘記烏克蘭，台灣也與烏克蘭站在一起」，今天慶祝歐洲日，也期盼大家前往由台灣烏克蘭陣線設立的攤位展現支持。

吳釗燮在會前受訪時提到，他擔任外交部長一職約6年，歐洲節是他最喜歡參加活動，也吸引許多歐洲在台僑民、台灣民眾參加，今天是他最後一次以外交部長的身分與會，內心既高興也很不捨。

美國多位國會議員提出跨黨派、跨聯邦參議院與眾議院的「台灣安全法」（TAIWAN Security Act），內容包括與台灣簽訂協議的「戰略益處與影響」，目的是加強美台軍工業合作，強化台灣產業鏈韌性。

吳釗燮透露，台灣所面臨的安全情勢受到國際社會重視，尤其美國會議員相當關心台灣安全，盼加強台灣安全法以提升台灣防衛能力，其中有一項值得注意的是，無論參眾議員都希望透過台灣強大工業能力，能跟美國防工業進一步結合，來強化防衛能力。

吳釗燮強調，美國情報部門已注意到中國與俄羅斯的軍事合作，綜觀近年中俄在台灣附近的聯合軍演，確實與民主國家的理念不同，且對外擴張與侵略，因此民主理念相近國應合作，共同抵擋威權主義擴張。

副總統當選人蕭美琴3月訪歐，傳出德國拒絕蕭美琴以私人身分入境。吳釗燮說明，蕭美琴3月赴歐洲訪問，受到包括捷克、立陶宛、比利時等國歡迎，且在這3國都有公開活動，甚至是參與公開論壇等，展現出中東歐國家對蕭美琴的高度歡迎。

針對德國一事，吳釗燮回應，蕭美琴是從德國法蘭克福過境，不管進或出，訪問應該都相當成功，也加強台灣與中東歐國家的關係。