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傳準數位部長提前下指令 吳思瑤：新舊閣員交接很重要

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

新政府即將上任之際，傳出準數位部長黃彥男辦公室提前下三道指示，要求各單位檢視、修改數位部的官網頁面，被解讀矛頭對準現任部長唐鳳。民進黨立法院幹事長吳思瑤今天表示，現任部長遺留政策方向要妥適交接，相信唐鳳到新任部長可以無縫接軌。

賴清德將在5月20日上任總統，新內閣名單近期已經陸續對外公布，新內閣團隊今天舉行「行動創新AI內閣新閣策勵營」，準總統賴清德和準閣揆卓榮泰到場期勉新政府團隊，除了分析未來施政總體理念，也增進團隊合作。

不過，近日傳出，黃彥男辦公室還沒有上任，就已經先向數位部下指令，引發議論。吳思瑤表示，新內閣共識營就是希望新閣員快速進入狀況，新舊任閣員交接工作很重要，新內閣團隊很大挑戰是承接過去延續性方案，開創新的作為，對於數位部傳聞沒有聽過，不予評論。

內閣共識營 卓榮泰 吳思瑤 賴清德 黃彥男

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