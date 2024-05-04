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不滿國安法案遭擋 吳思瑤諷黃國昌要變成紅國昌

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委沈伯洋提案修兩岸人民關係條例部分草案，主張涉及機密的民代赴中國前，需申請許可，國民黨跟民眾黨昨天在立法院會聯手封殺該提案。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，民眾黨團總召黃國昌從時代力量的「黃國昌」，到民眾黨的「白國昌」，最近跟國民黨走得近變「藍國昌」，現在阻擋國安法案，要變成中共代理人嗎？下一步就是「紅國昌了」。

立法院會昨天處理沈伯洋所提兩岸人民關係條例部分修正草案，藍白聯手把該提案退回程序委員會；另外，藍白也合作把「電業法」49條修正案逕付二讀。吳思瑤表示，國民黨團總召傅崐萁跟黃國昌合謀快轉，要跳過討論程序，想強行快轉到院會表決，沒收討論。

吳思瑤表示，電價是專業議題，看到環保民間團體站出來，認為要推動台灣電價合理化改革，支持微調電費政策，連藍營背景的工商大老都看不下去，認為這是用政治綁架專業，用國會政治操弄謀害台電供電努力，很遺憾的是，類似的情況現在每天在立法院上演。

吳思瑤諷刺，時代力量主視覺是黃色，所以黃國昌在時力時還是黃國昌，後來跑到民眾黨變成白國昌，最近跟國民黨走得很近，變成藍國昌，現在又來阻擋國安法案，要成為中國代理人嗎？下一步就變成紅國昌。

吳思瑤感嘆，很遺憾現在國會香港化，藍白聯手要沒收討論權，如果連討論議案權力都被沒收，那台灣民主何在？

吳思瑤 民眾黨 黃國昌

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