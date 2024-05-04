藍白封殺立委赴中納管案 綠委嗆「接力提案看要擋幾次」

民進黨立委沈伯洋等人提案修「兩岸人民關係條例」，主張接觸國安機密的立委去大陸需要申報許可，民眾黨團與國民黨團聯手，將該案退回程序委員會，引發議論。民進黨立委林宜瑾今天表示，她將參照沈伯洋提案，再提出修法草案，並邀請黨籍立委接力提案，就看國民黨跟民眾黨要厚顏無恥阻擋法案幾次。

沈伯洋日前提案要修兩岸人民關係條例部分條文草案，要求立委等民代若赴中國，都需申報，日前在程序委員會就被阻擋排案，最後仍列為昨天立法院會報告事項；不料，民眾黨團提案退回程序委員會，民進黨團提出異議，表決時民眾黨與國民黨聯手，在人數優勢下把該提案退回程序委員會。

林宜瑾表示，這形同沒收立委們對法案的實質審查權，在未經檢視與討論的狀態下，就不論良劣地讓法案逕付二讀或遭到排除，實非全民之福；這讓她想起威權統治時期，只要是與國民黨意不合，無論書刊雜誌都難逃的查禁命運，只不過如今祭出四面封鎖的幕後主使者已非蔣家政權，而是中國獨裁者習近平。

對於如何突破藍白封鎖提案，林宜瑾表示，可以歷史為鏡，1984年鄭南榕決定創辦《自由時代》雜誌，因對查禁、沒收與停刊處分早有預料，所以到處尋求大學畢業證書，以向新聞局登記為發行人，最終申請22張執照，在國民黨的重重封鎖下，讓「時代」雜誌直到1989年，歷時5年8個月發行未有間斷。

為了抗議並突破藍白在院會的惡意封鎖，林宜瑾說，她將參照沈伯洋所提「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第9條及第91條條文修正草案，接續提出法案，並同時邀請認同沈伯洋提案方向的立委同仁們接力提案，「就看國民黨和民眾黨要厚顏無恥阻擋大家實質討論與國家安全相關的法案幾次」。

林宜瑾強調，台灣人不是第一次對抗獨裁者，民主終將戰勝獨裁，並照破藍白兩黨中國鷹犬與爪牙們的暗黑假面。