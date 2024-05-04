綠黨意阻禁伐補償金提高 高金素梅：隨時等柯建銘電話

立委高金素梅欲爭取「禁伐補償」金額提高，她與民進黨立委伍麗華本有共識，伍麗華後遭民進黨團打臉，她喊話民進黨團總召柯建銘，520前隨時等他的電話，簽署法案。

高金素梅說，「禁伐補償」花太多錢了嗎？去年「禁伐補償」7.2萬公頃，每公頃3萬，共補償21.6億；修法如果通過，每公頃6萬也不過43.2億。每公頃6萬很貴嗎？7.2萬公頃每年43.2億，花太多錢了嗎？這7.2萬公頃都是原住民私有地，但國家用法律限制了原住民土地使用，過去幾十年都沒有補償。奮戰8年，2015年終於立法成功開始禁伐補償。

高金素梅提到，請大家不要誤會，並不是所有原住民土地都能補償，只有被限制為林地使用，且土地上林木覆蓋率至少要有7成。7.2萬公頃林木覆蓋率至少7成的土地，每年補償43.2億，這算花太多錢了嗎？看看投資光電的雲豹幫集團，砍樹種電、圈農地種電、廢養漁種電，2016年資本額10萬，2024年市值百億。原住民守護環境1年1公頃才6萬，政策護航的能源集團卻破壞環境撒豆成金。

高金素梅表示，禁伐補償花太多錢了嗎？柯建銘的生鏽了吧。讓她不捨的是伍麗華，伍麗華4月11日中午到她的辦公室會商，同意聯手推「禁伐補償」修法。2日伍麗華代表民進黨團來協商，三黨代表一致簽字的協商結論，伍委員回去卻被民進黨團打臉。

高金素梅批，這是典型的民進黨。只能服從黨意，不能遵循民意。期許伍麗華在這次事件後徹底擺脫黨意，畢竟，只有無黨才有民族主體性。最後再次向柯建銘喊話，國民黨支持、民眾黨支持，再加上無黨籍的她、民進黨的伍麗華、陳瑩，「禁伐補償」如果表決，一定大勝通過。520之前，隨時等柯建銘的電話，送過去給其簽署。