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藍白聯手！電業法修正案逕付二讀 調電價須立院同意

聯合報／ 記者蔡晉宇歐陽良盈黃婉婷／台北報導
立法院昨又上演表決大戰，藍白再次聯手，推動修正電業法，最後並以人數優勢表決通過，將國民黨團版修正草案逕付二讀（圖）。民進黨團在表決失利後，總召柯建銘表示，不管以後怎麼修，都不可能有回溯條款。記者曾吉松／攝影
立法院昨又上演表決大戰，藍白再次聯手，推動修正電業法，最後並以人數優勢表決通過，將國民黨團版修正草案逕付二讀（圖）。民進黨團在表決失利後，總召柯建銘表示，不管以後怎麼修，都不可能有回溯條款。記者曾吉松／攝影

民進黨：修法不可能有回溯條款

電價調漲引發民怨，藍白日前合作在立法院通過電價凍漲提案，但經濟部稱電價調漲是依法執行業務。朝野為電價再度展開攻防，立法院昨天又上演表決大戰，藍白更是再次聯手，推動修正電業法，明定電價漲跌須經立院同意，最後並以人數優勢表決通過，直接將國民黨團版修正草案逕付二讀。

民進黨團總召柯建銘表示，不管以後怎麼修，都不可能有回溯條款，且電價調整公式之前已經立法院通過、並且入法，「這是行政權的部分」。

國民黨提案 「電價凍漲 苦民所苦」

立法院日前通過決議凍漲電價，但經濟部表示，必須依法遵守電價審議結果，引發在野黨高度不滿，國民黨團揚言凍結經濟部預算，並提案修正電業法四十九條，明定電價漲跌須經立院同意，否則不能實施。

立法院會昨天上演表決大戰，國民黨團要求將此案逕付二讀，民眾黨團表態贊成並加速審查。表決結果出爐，藍白在人數優勢下，以五十八票贊成對五十一票反對，順利通過。

民進黨團在表決失利後，總召柯建銘（圖中）表示，不管以後怎麼修，都不可能有回溯條款。記者曾吉松／攝影
民進黨團在表決失利後，總召柯建銘（圖中）表示，不管以後怎麼修，都不可能有回溯條款。記者曾吉松／攝影
表決過程中，藍委在議場內舉告示牌高喊「電價凍漲，苦民所苦」，民進黨團則要求重複表決，但表決結果，仍不敵國會在野多數。藍白再次聯手在電價議題表態，只是民眾黨立委黃珊珊、吳春城昨未出席院會表決。

民眾黨團總召黃國昌表示，待進入實質條文處理時，民眾黨團會提出修正動議，等協商或正式進到議場處理實質議案時，再清楚對外說明立場。

針對國民黨團版電業法修正案逕付二讀，柯建銘昨表示，電價調漲有電價審議委員會專業審議，國民黨團要修改遊戲規則，「衝擊面很大，大家要慎重」，這攸關整個電業政策，現行也有電價審議委員會等，是相當專業的事。

進協商冷凍期 最快6月排入議程

立法院人士指出，草案逕付二讀後將隨即進入朝野協商，協商冷凍期一個月後，藍營最快可在六月四日立院程序委員會排入議程，接著於六月七日在院會表決。不過，即使修法通過，只能要求九月電價審議委員會決議內容須送立法院，恐怕無法改變四月的電價調漲案。

此外，昨天同樣在藍白立委聯手下，將國民黨立委所提的村里長事務費修法逕付二讀，至於民進黨立委沈伯洋提案修正兩岸人民關係條例，明定往後立委出訪中國要報備，則是遭到藍白合力封殺，退回程序委員會。

國民黨 柯建銘 民進黨 立法院 電價

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