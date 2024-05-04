聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德520國宴 融合5大族群美食

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
2024正副總統就職國宴選定位於台南的福爾摩沙遊艇酒店舉辦，國宴菜色總共有八道，展現親民特色。記者劉學聖／攝影
2024正副總統就職國宴選定位於台南的福爾摩沙遊艇酒店舉辦，國宴菜色總共有八道，展現親民特色。記者劉學聖／攝影

正副總統就職國宴今年首度離開台北，選定台南福爾摩沙遊艇酒店舉辦，國宴菜色昨天曝光，以「好料大員，有料台灣」為主題，展現出台灣五大族群（閩南、客家、外省、原住民、新住民）的風味與文化交織脈絡，並結合22縣市物產，呈現多元豐富的飲食文化 。

第16任正副總統5月20日就職，就職籌備會昨公布國宴菜色，台南市長黃偉哲與準總統府秘書長潘孟安揭曉菜單，共8道主菜，融入「民主包容、族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際」六大關鍵詞。

第1、2道菜融合五大族群，分別為「永續啟航」以當季蔬菜拼盤搭配五大族群醬、「在地紮根」則是五大族群代表性小吃。第3至第7道菜分別為「南國醬滷」結合潮州滷水和台灣滷味、「客韻陳厚」竹筍菜脯雞湯、「原味純粹」刺楤黃錫鯛 、「老菜彌新」春梅排骨、「百年飄香」蝦仁飯，盡顯台灣美食的廣度與多樣性。

第8道「國際之光」甜點與水果，希望透過國宴菜色，讓國際賓客充分品味台灣美食魅力。除了8道主菜，台南霜淇淋店「蜷尾家」、甜點店「畬室」、「茶の魔手」珍珠奶茶，都將端上國宴餐桌。潘孟安說，國宴約70多桌，來賓主要以觀禮的外賓、駐台使節及國外祝賀團為主；珍珠奶茶讓台灣小吃名揚國際，一定要讓各國政要喝看看。

國宴主廚是曾操刀金馬獎晚宴、友邦總統國宴的福爾摩沙遊艇酒店總監楊福強、行政總主廚陳有華。飲食顧問團負責試吃提供意見，顧問團邀請知名台菜行家的山海樓行政主廚蔡瑞郎及主廚蕭勝章，以及米其林綠星餐廳EMBERS主廚郭庭瑋入列。

顧問團隊、美食評論員蔡珠兒說，這次國宴特色是用食材想菜單，並講台灣的故事，其次是族群融合，台灣菜好吃是因為歷來的移民帶來最好的家鄉味，今年國宴就以「當地風味、國際規格及當令食材」，傳達台灣族群社會的自由、活潑和開放，是有別於歷屆的特色。

國宴 珍珠奶茶 總統府 賴清德

延伸閱讀

520國宴移師台南！賴清德介紹8道主菜 台灣美食文化呈多元性

獨／賴清德國小青澀嫩照首曝光 國小同學秀畢業紀念冊

珍珠奶茶入選國宴甜點！潘孟安透露：賴清德沒指定全糖

移師本命區！賴清德國宴菜色大公開 8道菜背後有這些含意

相關新聞

藍白聯手！電業法修正案逕付二讀 調電價須立院同意

電價調漲引發民怨，藍白日前合作在立法院通過電價凍漲提案，但經濟部稱電價調漲是依法執行業務。

新聞眼／國宴台南飄香 能掩黑金味？

正副總統520就職國宴將首度在栽培準總統賴清德的台南市舉行，讓台南綠營人士因找回榮光感到振奮，連藍營都肯定這項政治策略成...

林智堅接三立子公司總經理 藍酸政治照妖鏡

新竹市前市長林智堅受三立董事長張榮華延攬，擔任永興資本總經理，林未接電話未回應此事。林智堅新職務引發政壇熱議，國民黨立委...

曾巨威：立院讓電價更政治化

立法院會昨在藍白攜手合作下，將國民黨團版電業法修正草案逕付二讀，要求電價審議委員會所做的決議，須在一個月內送交立院審議後...

賴清德520國宴 融合5大族群美食

正副總統就職國宴今年首度離開台北，選定台南福爾摩沙遊艇酒店舉辦，國宴菜色昨天曝光，以「好料大員，有料台灣」為主題，展現出...

柯稱蔡有提NCC人事 府籲別再說謊

民眾黨立委黃國昌日前指蔡英文總統與民眾黨主席柯文哲會面時喬ＮＣＣ人事，柯文哲昨表示，當天會面蔡總統一要講ＮＣＣ，他就擋掉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。