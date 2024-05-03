吳釗燮指立委配合中共 馬文君批藐視國會
外交部長吳釗燮昨天立法院答詢時，一再搶斷立委徐巧芯質詢，更說「有立委配合中共背後踢中華民國一腳」，立委馬文君說，吳釗燮這些叛國指控，吳釗燮有義務說明，否則就道歉。她並表示，另一方面，吳釗燮也向全民示範，為什麼台灣需要藐視國會法，官員才不能隨便回答質詢，甚至胡亂指控。
馬文君說，徐巧芯依職權質詢，關於台美貿易、對外援助效益，以及吳釗燮施政滿意度，反倒是吳釗燮一再打斷質詢，後來更公然指控：「有立委配合中共背後踢中華民國一腳」。徐巧芯要求吳釗燮說出是誰，吳釗燮只是不斷說「有」，卻不肯明講，徐巧芯一一點名在場立委，吳釗燮仍然跳針迴避。
馬文君說，吳釗燮的說法是嚴重的叛國指控，如果真的有立委配合中共，吳釗燮為何包庇叛國？國會殿堂，一字一句都會列入紀錄，難道可以隨便說說？
她質疑，前潛艦國造召集人黃曙光為了規避轉移對於潛艦的合理監督，對媒體信口開河「有立委一直在搞」，「有廠商把資料轉交中共大使館」。一時之間，政客、掮客、綠媒、側翼各種加油添醋，胡說八道。黃曙光身為公務員，如果所言屬實，有告發的義務，為何龜縮神隱？
馬文君強調，吳釗燮想如法炮製，到底是觸碰到了什麼見不得光的，讓他口不擇言？吳釗燮有義務說明，否則，就道歉；吳釗燮也向全民示範，為什麼我們需要藐視國會法。
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