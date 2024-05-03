柯文哲稱蔡總統談NCC人事 府籲：寧可認錯不要說謊

民眾黨立委黃國昌日前指蔡英文總統與民眾黨主席柯文哲會面時喬NCC人事，柯文哲今天表示，當天會面蔡總統一要講NCC，他就擋掉了。對此，總統府發言人林聿禪再次重申，蔡總統與柯文哲的會面從未講過任何人選，也沒有講過政黨比例，呼籲相關人士應秉持「正直誠信」、「寧可認錯不要說謊」的原則。

針對蔡總統與柯文哲會面中談及NCC一事，林聿禪表示，事實只有一個，蔡總統與柯文哲的會面從未講過任何人選，也沒有講過政黨比例。柯文哲昨天也已清楚表示「有談到NCC，但是沒有講到人事細節」。然而，今天柯文哲卻稱「講一些人事的時候就把她擋掉」，總統府呼籲相關人士應秉持「正直誠信」、「寧可認錯不要說謊」的原則，不要為了一個謊言，又再編其他謊言掩蓋。

林聿禪強調，蔡總統跟柯文哲的談話相當明確，即期盼在野黨後續在國會審議NCC等議案時，能夠理性監督審查，期間從未提及任何關於人選、政黨比例組成等人事議題，特定人士所謂「喬人事」指控顯為不負責任的謊言。

林聿禪也說明NCC提名期程，目前四位NCC委員任期是到今年7月31日，依據NCC組織法規定必須在任期屆滿前三個月前提名新任委員，此為法定義務；大法官也曾指出確保機關實質存續與正常運行，應屬所有憲法機關無可旁貸的職責。因此，行政院院長於上月底提名，完全符合規定，籲特定人士勿刻意扭曲解讀，誤導民眾。