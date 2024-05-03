快訊

柯文哲：蔡總統明講NCC人事「我要提名」 一開始我就擋掉

國民政府想組外籍兵打國共內戰 美將領認可卻被華府拒絕

以「賽局理論」聞名…前台大名師巫和懋病逝 享壽72歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林智堅任永興資本總經理 背後是三立集團

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
新竹市前市長林智堅出任永興資本公司總經理。圖／聯合報系資料照片
新竹市前市長林智堅出任永興資本公司總經理。圖／聯合報系資料照片

民進黨新竹市前市長林智堅在2022年縣市長選舉退選後，沉澱了一段時間，如今有了新工作，並非在政治圈。據了解，林智堅接受了三立董事長張榮華延攬，到張榮華成立的永興資本公司擔任總經理。

永興資本公司為三立集團實質掌控公司，從去年國家通訊傳播委員會（NCC）的報告可得到證實。NCC去年針對中嘉集團2018年交易案的附負擔及承諾事項執行狀況，對立法院提出調查的書面報告，結論指出三立集團不但有間接投資、還委託其他企業代持中嘉股權，方式為透過法人三立國際、蘇麗投資（已改名永興資本）、普立投資等，持有中嘉上層受讓人泓順投資上層股東榮盛等公司股權，間接持有中嘉數位股權。

對於林智堅新職，國民黨立委羅智強批評，林智堅是民進黨認證的敗選戰犯，指導教授陳明通還可以出書挺，林智堅是政治照妖鏡。

林智堅 民進黨

延伸閱讀

林智堅新竹大車站計畫續推？議長促即刻停止 市府：6成議員提負面效益

【重磅快評】信賴內閣不信蔡 新潮男孩取代小英男孩

【即時短評】林智堅、鄭文燦「打不了的棒球場」高虹安、張善政能接棒？

陳明通出書喊冤！余正煌籲公開學倫案調查結果 台大回應了

相關新聞

柯文哲：蔡總統明講NCC人事「我要提名」 一開始我就擋掉

民眾黨立委黃國昌爆料，蔡英文總統曾在3月邀請民眾黨主席柯文哲赴總統府會談時提議，國家通訊傳播委員會（NCC）人事按政黨比...

林智堅任永興資本總經理 背後是三立集團

民進黨新竹市前市長林智堅在2022年縣市長選舉退選後，沉澱了一段時間，如今有了新工作，並非在政治圈。據了解，林智堅接受了...

藍拚修法立院決定電價 柯建銘：4月電價調漲不可能回溯

電價四月起調漲，立法院會日前表決通過「電價凍漲案」，但經濟部強調會依法調漲電價，國民黨團盼將電業法修正逕付二讀，未來改由...

總統就職國宴首移台南 這間酒店對賴清德別具意義

520總統就職國宴的菜色今將發布。台南安平區的福爾摩沙遊艇酒店開幕不到2年就承辦總統就職國宴，據了解，飯店的設計符合維安...

影／盧秀燕中午請鄭文燦吃酸菜白肉鍋 「大家都知道哪家」

台中市長盧秀燕今表示，她和行政院副院長鄭文燦相約要吃酸菜白肉鍋，她說因為鄭文燦副院長指定要吃酸菜白肉鍋，因此她今天中午要...

藍白決議凍漲電價 環團批政黨漂綠

立法院本周二表決國民黨團提議的「立即凍漲電費」案，在藍白立委人數優勢下通過，因此決議停止調漲電價。環團表示，不應讓政治凌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。