林智堅任永興資本總經理 背後是三立集團

民進黨新竹市前市長林智堅在2022年縣市長選舉退選後，沉澱了一段時間，如今有了新工作，並非在政治圈。據了解，林智堅接受了三立董事長張榮華延攬，到張榮華成立的永興資本公司擔任總經理。

永興資本公司為三立集團實質掌控公司，從去年國家通訊傳播委員會（NCC）的報告可得到證實。NCC去年針對中嘉集團2018年交易案的附負擔及承諾事項執行狀況，對立法院提出調查的書面報告，結論指出三立集團不但有間接投資、還委託其他企業代持中嘉股權，方式為透過法人三立國際、蘇麗投資（已改名永興資本）、普立投資等，持有中嘉上層受讓人泓順投資上層股東榮盛等公司股權，間接持有中嘉數位股權。

對於林智堅新職，國民黨立委羅智強批評，林智堅是民進黨認證的敗選戰犯，指導教授陳明通還可以出書挺，林智堅是政治照妖鏡。