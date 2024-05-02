他轟疫苗受害救濟審1案僅80秒 薛瑞元：會前有預審機制

53歲的盧太太在接種第三劑疫苗隔天猝逝，律師指出，衛福部僅憑解剖報告中，「高血壓引起的腦幹出血性中風」，便將所有傷害歸咎於受害者「潛在」慢性病，罔顧受害人無慢性病、無心血管病史，且專家審議流於形式，短短2小時就處理90案，平均80秒討論一案，「根本視人命如兒戲」，衛福部長薛瑞元表示，在小組審議前，會先有預審機制。

立法委員廖偉翔、陳昭姿等人今召開記者會，並就台北高等行政法院判決指出，衛福部疾管署預防接種受害救濟審議（VICP）「程序缺乏透明度、審議過程荒腔走板」，且對於新冠疫苗造成嚴重副作用的死亡個案，處理機制顯然完全失能召開記者會。

盧先生說，太太接種2劑BNT疫苗後，因為小孩學校某些場合規定，要接種第三劑疫苗才能進入，所以太太才打了莫德納疫苗作為追加劑，他一度哽咽，一家四口、一個生活的支柱，就這樣莫名其妙沒有了生命，希望衛福部可以給予合理補償，因為太太身體很健康，也會帶家人爬山、打球，誰知道打了疫苗之後，第二天就來不及，「這樣子對我們這個家，要怎麼承受？」希望委員為其他家屬發聲、申冤。

廖偉翔指出，判決書揭露，疾管署不僅會議錄音不公開，原檔更只保留1個月，訴訟程序還沒走完、錄音就先刪除，不僅嚴重缺乏透明度，更有「滅證」的嫌疑，會議記錄中更沒有留下任何討論過程、而是只有「審議結果」，甚至疫苗審議小組也沒有對紀錄留存有相關規定，根本就是「沒紀錄、沒錄音、沒規定」的黑箱三無會議。

廖偉翔批評，VICP的審議過程荒腔走板、流於形式，短短2小時就處理90案，平均每案僅有80秒的討論時間，80秒就決定一個人的死因並作出不予補償的決策，根本視人命如同兒戲。律師翁伊吟則說，法院判決清楚指出，審議小組在判斷瑕疵問題上有許多重大疏忽，例如2位鑑定委員出具的鑑定報告，內容竟然是參照檢察官的解剖報告，但檢察官的解剖報告並非是認定死因，而是用來確認是否為他殺，且解剖報告內容稱，盧太太有家族性高血壓病史，「這句話是家屬在調查筆錄中的陳述，並非是任何醫學證明或是有相關的病史書證資料，結果鑑定委員竟然整個照抄，這樣的鑑定報告根本毫無公信」。

廖偉翔今天在立法院社福及衛環委員會質詢時提到，AZ藥廠在法庭中承認，該藥廠的新冠疫苗接種後，會出現血栓跟血小板低下症候群，雖然現在國內有預防接種受害程序，AZ疫苗出現不良反應的可否集體訴訟？

薛瑞元表示，施打AZ疫苗的民眾，如果因為疫苗不良反應狀況自行組織參加國外集體訴訟，我國法律並未禁止，但跨國集體訴訟成本高、曠日廢時，衛福部會盡量幫忙。