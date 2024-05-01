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不只里長加發年終！ 議員助理費、為民服務費擬增8萬
內政部長林右昌日前拋出里長年終慰問金調至1.5個月、約7.5萬元，粗估每年將增加5.8億元費用。據悉，近24年未調的議員公費助理補助費和為民服務費有望一口氣調漲8萬元，鄉鎮市代表、原住民村里長事務費也將一併提高，相關修法草案將於周四送入行政院會，最終金額仍待閣揆陳建仁拍板。
內政部近日研擬「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，周四將送行政院會，里長年終慰問金調至1.5個月、約7.5萬元，粗估每年將增加5.8億元費用。目前全台22縣市共7748位村里長，粗估每年需增加5億8110萬的支出。
不僅如此，朝野多名立委爭相提案，要求增加議員公費助理補助費，相關修法版本就有40個。據悉，內政部內部朝向定額調漲，直轄市和一般縣市的議員公費助理費將一次調漲6萬，屆時直轄市將調整為30萬、縣市為14萬；為民服務費也將提高2萬，為直轄市4萬、一般縣市近3萬。
此外，內政部有意將鄉鎮市代表事務費將從每月3000元漲至5000元，原住民區村里長事務費也將提高10％，主要是考量特定地區幅員廣大，執行業務時成本相對高，才決定一次調高必要。
另為避免助理費運用產生弊端，避免民代以少數助理去申請高額助理費，未來聘用公費助理員額將設下限，直轄市可望改成至少7人、一般縣市至少3人，但相關調整和最終金額，仍待行政院長陳建仁明日拍板。
官員指出，修法是一直以來的民意，朝野也有共識，盼送入立法院後能讓法案越趨完備；立委也說，還是要合理化調整，金額都有調整空間，就看未來朝野如何協商。
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