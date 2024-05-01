貧富差距66倍 賴士葆轟賴清德不拆違建老家生惡感

主計總處日前公布家庭財富分配統計，前20%家庭與後20%的家庭貧富差距達66.9倍。國民黨立委賴士葆今日提到準總統賴清德的萬里老家違建爭議，國土署援引「北泰雅原住民族特定區域計畫」的精神，為違建解套，量身訂做不覺得羞愧？

賴士葆說，台灣貧富差距加劇擴大，最富有的前20％與最貧窮的後20％的差距從30年前的16.8倍擴到66.9倍，學者提到房地產上漲、股票投資，富人輕鬆快速累積財富，民進黨政府不時誇耀股票上兩萬點的政績，這些都是造成貧富差距加大的重要因素。主計處的官員分析高負債是導致後20％家庭落入貧窮的原因，官員置身事外的歸咎貧富差距是高度自由經濟發展的結果，完全沒有提到應該提出策略有效的降低貧富的差距，這本是政府不可推卸的責任。

賴士葆提到，貧富差距擴大的新聞中，相映照賴清德萬里老家的新聞不斷的攻佔新聞版面，只是徒生社會的惡感。去年選舉期間，其他人被爆違建的都拆除，只有賴清德緊抱著萬里老宅負隅頑抗，被稱為賴皮寮是其來有自、當之無愧。選前說要公益信託以博美名，選後卻以新北市課徵房屋稅的評定房屋現值17萬過低，沒有銀行願意承接為名，不能信託，這樣很像是欺哄社會大眾。

賴士葆指出，國土署挖空心思逢迎拍馬，竟然援引「北泰雅原住民族特定區域計劃」的精神，2017年前既存房屋可以就地合法，官員為德不卒的是，國土署應該想辦法去連結賴清德幾百年前的祖先和原住民有一絲血緣關係，這樣才比較名正言順。賴清德不是原住民，一個民選總統，拿原住民條例的精神，為了替自家違建房舍解套，很像威權時代霸權的便宜行事作風，如此量身訂做竟不覺得羞愧？

賴士葆表示，接下來內政部要變更全國區域計畫條例，讓全國的礦區都適用，這是礦工家庭選上總統要就任的大赦條例。世上苦人多，惟住在違法農地或山坡地上的窮人就沒有此福分。國土署處心積慮地想藉此巴結討好賴清德，完全沒有考慮到如此不公不義單挑特定區域的就地合法，只是更多堆疊、增加社會對賴清德仇恨值，以及千千萬萬升斗小民無力扭轉貧富差距急速攀升的無力和憤怒。