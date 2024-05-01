避免管制產品流入俄國 蔡明彥：專案機制整合各單位

俄烏戰爭持續，國安局長蔡明彥今天表示，國際社會正制裁俄羅斯各種經貿、工具機、科技產品，經濟部有非常清楚的出口管制清單，國安局也有專案機制整合各單位的情報分享，避免管制產品流入俄羅斯。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥、行政院國土安全辦公室報告「如何強化國家關鍵基礎設施之韌性，以因應國安新型態風險威脅」，並備質詢。

民進黨立委陳冠廷質詢，以哈衝突、俄烏戰爭帶給台灣的啟示，以及副總統當選人蕭美琴與其他各國政要都曾表達，烏克蘭的勝利對台灣非常重要，詢問蔡明彥如何看待這件事。

蔡明彥指出，國際一些衝突情境的發生，可以在軍事上給台灣很多啟發，新的作戰方法有無可以學習的機會，這就是第一個觀察重點；第二個重點是戰爭的預防跟示警，有無辦法在衝突發生前，就透過國際情報合作，能夠掌蒐相關的動態趨勢，以便做必要因應，或是透過預防外交方式，降低衝突發生可能性，這兩個層面的意義對國安局來說很重要。

蔡明彥進一步解釋，烏克蘭的戰事發生，很多國家都在觀察意涵，包含攻擊方跟防守方，若這次俄烏戰爭，烏克蘭沒有辦法讓俄羅斯增加侵略成本，很有可能其他有侵略意圖的國家，也會抄襲俄羅斯侵犯的動作和行為。

陳冠廷詢問，面對中國不斷的將大量軍事零組件援助俄羅斯，台灣不能也不應該直接軍事援助烏克蘭，台灣可以扮演何種角色。

蔡明彥回應，如何增加侵略者戰爭成本，應該是國際民主社群大家一起努力，讓俄羅斯侵略行動遭受必要損失，嚇阻未來有類似侵略戰爭行為，就台灣來說，國際社會正在制裁俄羅斯各種經貿、工具機、科技產品，台灣在這方面有相當大的能量，所以加入國際社會的制裁。

蔡明彥強調，經濟部有非常清楚的出口管制清單，國安局也有專案機制整合各單位的情報分享，避免管制產品流入俄羅斯。