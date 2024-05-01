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柯黃對漲電價不同調？ 綠黨團指茶壺風暴不遠了

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團今舉行輿情記者會，黨團幹事長吳思瑤（左）、副幹事長洪申翰（右）出席。記者黃婉婷／攝影
民進黨團今舉行輿情記者會，黨團幹事長吳思瑤（左）、副幹事長洪申翰（右）出席。記者黃婉婷／攝影

電價4月起調漲，民眾黨立法院黨團總召黃國昌等人選擇支持國民黨的電價凍漲案，但民眾黨主席柯文哲事後強調不反對漲電價，被質疑不同調。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤認為，可見柯文哲是想兩面討好，更彰顯民眾黨的領導出現問題，「黨內兩大太陽哪個要殲滅另外一個，這個日子可能不遠了。」

吳思瑤批評，昨天民眾黨立委選擇和國民黨站在一起，自己也提出凍漲電價提案，為何民眾黨主席事後還有另個說法，試圖在輿論中扳回一城，釋放出民眾黨也可以好好思考電價調漲過程，其實就是兩面手法。

吳思瑤認為，假使柯文哲真的作為一個擁有實權，能夠錨定民眾黨政策方向的黨主席，應能在事前給予立院黨團更明確的方向，做出更正確的選擇；柯文哲作法顯然是放馬後砲，想要兩面討好。

吳思瑤舉例，日前民眾黨團總召黃國昌一人綁架民眾黨8席立委，再次用不投票、不表態的方式暗助國民黨，封殺民進黨國會改革的反性騷條款及防洩密條款，事後柯文哲也在隔天跳出來說，稱黨團投票不用「團進團出」，行使不同委員的個別意志，打了黃國昌一巴掌。

吳思瑤說，民眾黨內的茶壺風暴什麼時候要爆，那是他們自家的事，但嚴肅的公共政策，民眾黨為何有2種、3種不同的說法和做法？可見民眾黨的領導出現了問題，「黨內的兩大太陽哪個要殲滅另外一個，這個日子可能不遠了。」

黨團副幹事長洪申翰質疑，柯文哲長期主張台灣電價過低，黃國昌過去所待的時代力量亦有相同主張，但昨日民眾黨的表現，完全違背過往主張，也許是黃國昌真的太恨民進黨了，又或是為了其他理由。

洪申翰續指，在NGO跟學界的連署中，裡頭有不少學者是柯文哲競選總統時的能源顧問，代表專業界都看不下去藍白的惡搞行為，柯文哲昨晚發文顯然是自知理虧，不得不出來擦屁股；到底民眾黨還要人前做一套人後做一套多久？為何立委專業不能使眾人在投票前、提案前就弄清楚，這是大家最大的疑問。

柯文哲 民眾黨 電價 黃國昌

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