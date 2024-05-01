郭國文選黨部主委影響市長初選？ 陳亭妃：公正很重要

民進黨立委郭國文參選民進黨台南市黨部主委，郭國文昨天表態選主委就不會選台南市長，2026台南市長初選，他個人且支持黨籍立委林俊憲，但身為主委會秉公處理，最終提名人選由初選民調高者出線。積極備戰台南市長初選的民進黨立委陳亭妃今天表示，凡走過必留下痕跡，選民都在看，再次提醒，黨主席跟黨部主委是公共財，台南需要公平公正的黨部主委。

2026台南市長民進黨內初選提前開打，陳亭妃、林俊憲都已掛起看板，表態爭取參選台南市長意味濃厚。

郭國文日前登記參選黨部主委時，台南立委林俊憲、林宜瑾等人到場陪同，外界認為郭國文當選黨部主委機會高。

對於是否擔心郭國文若當選主委影響台南市長初選，陳亭妃表示，大家想太多，黨部主委跟黨主席一樣是公共財，基本上是站在公平扮演輔選角色，黨員也都會監督，不用想太多，且台南市長提名在中央，不再地方，當選主委的人要思考是否真正找回黨員信任感才是最重要。

郭國文昨天接受廣播節目專訪提及，他個人比較看好跟支持林俊憲，但若擔任主委公正，這是兩件事情。陳亭妃表示，這不就驗證媒體一直說是在為誰作嫁，選民都在看，凡走過必留下痕跡。陳亭妃強調，主委公正性很重要，台南需要公平的主委，輔選2026最強的台南隊長，才能突破過去被媒體質疑的部分。