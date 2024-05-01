里長年終擬調高 立委質疑林右昌為參選鋪路

內政部長林右昌有意修法，將里長年終慰問金調至一點五個月、約七點五萬元，議員公費助理補助費用也有望調整，修正草案將於周四行政院會討論。行政院長陳建仁昨證實，內政部正在進行相關修法。在野立委雖支持該政策，但也質疑，林卸任前才決定調漲，根本是為日後新北市長選舉鋪路，背後目的不言可喻，彰顯做事只為自己，而非體恤里長。

據內政部統計，全台廿二縣市共七七四八位村里長，假如每位加發七萬五千元的年終慰問金，粗估每年需增加五億八千一百一十萬元支出。

內政部發言人林昆鋒指出，內政部已擬具「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，朝著未來里長的年終慰問金一點五個月、七點五萬元調整，將於五月二日行政院會討論，未來經立法院審議通過後，即可據以實施。

國民黨立委鄭天財、盧縣一等人日前也提案修正該補助條例，盼增加議員公費助理補助費用。據悉，修正草案將觸及直轄市議會議員及縣市議會議員每人每月的公費助理補助費用總額，但因涉及跨部會業務，實際情形和額度仍待院會討論。

國民黨新北立委洪孟楷指出，對大多數里長來說，目前補助根本不夠，必須自掏腰包，他之前便呼籲檢討里長待遇，這也是朝野共識，但林右昌任職一年多為何都沒做？直到下台前才決定調升議員公費助理費，如此便宜行事，根本就是為選舉後續鋪路。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，基層里長非常辛苦，里長身分及待遇法制化的重要問題延宕多時，執政者本應妥適處理，令人費解的是，民進黨完全執政八年，林右昌就任超過十五個月，過去為何不願處理，直到卸任前才匆忙提出，也讓如此重要的問題失焦，「這樣的結果，蔡政府難辭其咎」。