吳思瑤稱NCC提名是「最適格人選」 洪孟楷問：媒體大亨是地下主委？

行政院今天公布國家通訊傳播委員會（NCC）提名人選名單，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指出，希望在野黨超越政治立場，回歸專業進行審查。

台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌在臉書發文批評，NCC主委不應淪綠媒集團小弟；國民黨立院黨團書記長洪孟楷則認為，這批委員過往有諸多爭議言論，行政院提出如此對人民沒誠意的名單，是逼國會退回要求重提。

行政院今天公布NCC委員提名人選，包含現任副主委翁柏宗、台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授陳炳宏、東華大學中國語文學系專案教師羅慧雯，以及NCC電台與內容事務處副處長詹懿廉等4人，並指定委員翁柏宗為主任委員，陳炳宏為副主任委員，任期均自民國113年8月1日起至117年7月31日止。

吳思瑤指出，行政院經過再三斟酌，提出最適格的人選，希望在野黨超越政治立場，回歸專業進行審查。

吳思瑤坦言，民進黨了解此次同意權被各方嚴格審視，也看到在野黨立委批評，執政黨將秉持「誠意溝通、爭取支持、嚴格審查」態度面對此次同意權行使，盼在野黨不因個人好惡及政黨立場，而是透過對話，以專業的角度審查這份名單。

台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌在臉書發文批評，NCC主委不應淪為綠媒集團的小弟，民進黨毫無反省，執意將在鏡電視弊案中穿針引線、通風報信的副主委翁柏宗升任為主委，難怪NCC直接不甩立法院調閱小組決議，悍然拒絕提供任何資料。

黃國昌說明，先前盛傳NCC主委一職，有充滿綠色價值的有線電視系統大亨強力介入，因此陣前換將，顯然並非空穴來風。如此腐敗至極的提名，證明民進黨早已將「黨政軍退出媒體」全拋諸腦後，找個聽從黨意的來為綠色媒體集團服務，真是國家的悲哀。

國民黨立院黨團書記長洪孟楷受訪提到，看守內閣提名NCC委員名單，與媒體報派人選一致，證明之前測風向動作粗糙，坐實NCC依然要做民進黨的打手，而非獨立、中立單位，不尊重新民意也罔顧在野黨要求。主委人選甚至與謠傳媒體大亨出手一致，難道媒體大亨才是地下主委。

洪孟楷認為，這批委員過往有諸多爭議言論，實在不適合就任專業客觀的NCC，行政院提出如此對人民沒誠意的名單，如果民進黨團還要護航，這才是唾面自乾，這份名單是逼國會退回要求重提。

國民黨團副書記長許宇甄強調，為讓全民對NCC恢復信任，不該有太強的政治意識形態，這次的人選完全不符合這個基本要求，國民黨團不會同意這次人事案。