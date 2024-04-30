NCC委員提名人選出爐 張啟楷批民進黨政府「橫柴入灶」

行政院今天公布新任國家傳播通訊委員會（NCC）委員名單，現任副主委翁柏宗升任主委，陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等3人為新任委員。民眾黨立委張啟楷批民進黨政府「橫柴入灶」，強調在野黨會審好審滿嚴格把關。

NCC新任委員名單今天傍晚送到立法院，張啟楷批評，民進黨政府事先都沒有溝通，完全不尊重國會，只想「橫柴入灶」，NCC這些年沒有扮演好中立專業的獨立機關角色，反而淪為民進黨的打手，令人深惡痛絕。

張啟楷質疑，NCC被外界譏諷為「髒兮兮」，主委陳耀祥難辭其咎，但翁柏宗難道不是共犯結構的1員嗎？如今翁非但不用負相關責任，反而有機會扶正，令人難以苟同。

張啟楷表示，陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉長期與綠營交好，特別是羅慧雯，身為學者竟大言不慚寫下「新聞自由是什麼，能吃嗎？」這樣的字句，不僅有辱斯文，更令人不可置信。

張啟楷說，民進黨想把這份提名名單「橫柴入灶」，但在野黨也不是吃素的，過去NCC委員等人事案審查，國民黨時期審查僅21天、民進黨時期22天，總是審得非常倉促。民眾黨主張，未來至少需多審查兩周，也就是22天再加14天以上，務必嚴格把關，審好審滿，讓NCC未來不要再偏離中立和專業本位，善盡獨立機關應有的本分。