快訊

施明德今晨火化 女兒抱骨灰回家：一家三人每天陪他

不敵勞動成本火熱、令人失望財報 美股早盤下跌

離開台灣金之後有三個新工作 沈榮津成為「三棲」當紅炸子雞

NCC委員提名人選出爐 張啟楷批民進黨政府「橫柴入灶」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委張啟楷。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委張啟楷。圖／聯合報系資料照片

行政院今天公布新任國家傳播通訊委員會（NCC）委員名單，現任副主委翁柏宗升任主委，陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等3人為新任委員。民眾黨立委張啟楷批民進黨政府「橫柴入灶」，強調在野黨會審好審滿嚴格把關。

NCC新任委員名單今天傍晚送到立法院，張啟楷批評，民進黨政府事先都沒有溝通，完全不尊重國會，只想「橫柴入灶」，NCC這些年沒有扮演好中立專業的獨立機關角色，反而淪為民進黨的打手，令人深惡痛絕。

張啟楷質疑，NCC被外界譏諷為「髒兮兮」，主委陳耀祥難辭其咎，但翁柏宗難道不是共犯結構的1員嗎？如今翁非但不用負相關責任，反而有機會扶正，令人難以苟同。

張啟楷表示，陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉長期與綠營交好，特別是羅慧雯，身為學者竟大言不慚寫下「新聞自由是什麼，能吃嗎？」這樣的字句，不僅有辱斯文，更令人不可置信。

張啟楷說，民進黨想把這份提名名單「橫柴入灶」，但在野黨也不是吃素的，過去NCC委員等人事案審查，國民黨時期審查僅21天、民進黨時期22天，總是審得非常倉促。民眾黨主張，未來至少需多審查兩周，也就是22天再加14天以上，務必嚴格把關，審好審滿，讓NCC未來不要再偏離中立和專業本位，善盡獨立機關應有的本分。

NCC 張啟楷 翁柏宗

延伸閱讀

政院提名翁柏宗任NCC主委 黃國昌轟毫無反省、國家悲哀

媒體大亨強力護航？翁柏宗壓線提名NCC主委 政院動作慢到創紀錄

政院公布NCC委員提名人選 翁柏宗、陳炳宏任正副主委

賴清德盼兩岸良性對話 張啓楷籲：立即開放組團遊大陸

相關新聞

拐當人頭？游淑慧曝元大最新聲明：籲柯文哲說明3疑點

北士科案羅生門，民進黨議員許淑華日前踢爆，柯市府與元大人壽的會議記錄疑似偽造文書，國民黨議員游淑慧今天晚間也在臉書貼出一...

吳思瑤稱NCC提名是「最適格人選」 洪孟楷問：媒體大亨是地下主委？

行政院今天公布國家通訊傳播委員會（NCC）提名人選名單，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指出，希望在野黨超越政治立場，回歸專...

政院提名翁柏宗任NCC主委 黃國昌轟毫無反省、國家悲哀

行政院今天公布新任國家傳播通訊委員會（NCC）委員名單，現任副主委翁柏宗升任主委，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，翁柏宗...

政院公布NCC委員提名人選 翁柏宗、陳炳宏任正副主委

行政院今晚公布國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名人選，包含現任副主委翁柏宗、台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授陳炳宏、...

媒體大亨強力護航？翁柏宗壓線提名NCC主委 政院動作慢到創紀錄

行政院稍早公告，國家通訊傳播委員會（NCC）四位委員(含主任委員及副主任委員)任期將於今年7月31日屆滿，依該會組織法第...

NCC委員提名人選出爐 張啟楷批民進黨政府「橫柴入灶」

行政院今天公布新任國家傳播通訊委員會（NCC）委員名單，現任副主委翁柏宗升任主委，陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等3人為新任委員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。