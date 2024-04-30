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欲修勞基法遭綠營猛攻 牛煦庭：民進黨惡意造謠

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委牛煦庭日前舉辦記者會，表示要提出將修正勞動基準法，讓「試用期法制化」，但民進黨認為現行法制無試用期規範，並指出該提案可能產生定錨效應，使勞動市場上的新進勞工被迫只能領低薪，還可能低於基本工資。牛煦庭表示，不用擔心因為八成薪低於基本工資的問題，法案中有明定「試用期間之勞動條件應符合本法之規定」，所以不會低於最低工資；民進黨的攻擊，根本就是惡意造謠。

牛煦庭表示，試用期法制化，是為了避免雇主用試用期潛規則虧待勞工，因此修法要求雇主如果要使用試用期，須有書面規定並經雙方同意，並且應該要在試用期提供「職業訓練及考核」；勞工最後沒有通過考核，雇主也必須給資遣費。如果雇主沒有依照規定提供職業訓練及考核，雇主應該給付應聘全薪。

牛煦庭說，法案概念見報後，在試用期法制化的部分產生爭議。他們接獲許多勞資陳情案例如勞工應聘4萬5的薪水，結果進去後試用期卻是基本工資，因此認為試用期應該要以「職訓考核為主」，也避免部分企業以遠低於全薪的薪資約定試用期的待遇，所以有「試用期的八成薪樓地板」入法概念。

牛煦庭表示，擔心八成薪低於基本工資，這不可能發生，因為法案中有明定「試用期間之勞動條件應符合本法之規定」，所以不可能低於最低工資。另外擔心會造成「錨定效應」，讓本來試用期都會給全薪的公司，可能變成只給八成，這樣的質疑，不無道理。

他說，法案本意是為讓試用期「職訓考核機制」法制化。他不希望法案失焦，也願意以開放心態面對質疑，因此，決定不再明文規定試用期薪資不可低於應聘工資80％，實務上，回歸勞資雙方議定。法案中本來也就有確保若雇主沒有在試用期提供職訓和考核，必須給付全薪。這樣做的話，本意不變，法條也將更加周詳。

另外，民進黨立委王定宇在臉書引用網軍製作哏圖，稱牛煦庭修法就讓雇主可以合法占勞工便宜。牛煦庭回應，為民修法是立委的天職，王定宇與一眾側翼卻惡意造謠，真是令人無言。

牛煦庭說，這群人連法條都還沒看，僅憑媒體報導就自行腦補，幻想22K重出江湖。他的法案內容本有明定，試用期與否，都不會讓勞工薪資低於基本工資保障。再者，法案還特別針對試用期內的年資與資遣有所規定，比照正式聘僱的勞工，「王大委員的免洗筷理論大可不必。」

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