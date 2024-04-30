日自民黨青年局長率團訪台：歡迎蔡總統卸任後赴日環島

蔡總統即將卸任，日本自民黨青年局長鈴木貴子今表示，對蔡總統8年工作表達敬意，歡迎蔡總統卸任後來北海道開車觀光，也歡迎到日本環島旅遊。

日本自民黨青年局局長鈴木貴子率參議員藤井一博、友納理緒、眾議員金子俊平、山本左近、日本青年會議所（JC）「日台友好之會」會長麻生將豊等11人訪台。鈴木貴子傍晚在外交部接受媒體訪問時表示，稍早見到蔡總統，感覺表情比以往放鬆多了，感受得到8年工作相當辛苦，對蔡總統表達敬意。

她說，知道蔡總統喜歡開車，而她的故鄉北海道道路寬廣，歡迎蔡總統來北海道安心開車，也歡迎蔡總統到日本環島旅遊。而蔡總統是台灣首位女總統，鈴木貴子說，相比之下日本政界女性比例不如台灣，希望蔡總統以女性典範的身分訪日。

至於媒體追問，520總統當選人賴清德將就職，屆時是否再度訪台。鈴木貴子表示，訪台事宜主要是日華議員懇談會（日華懇）事務，至於屆時訪台層級，「可以肯定，親台的人士當中，最高級別的人一定會來」。

她說，日台雙邊的交流相當密切，以台積電為首的半導體產業、AI領域，以及民眾互訪等方面，都是雙邊合作深化交流的領域。