快訊

遭周刊爆男友是200公分經紀人？李多慧罕見用中文回應「感到非常疲憊」

神學士掌權後...赴阿富汗旅遊暴增十倍 「這國」遊客占最大宗

屏東榮總傳醫療暴力！7旬翁闖門診揍醫師 勸架護理師動胎氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日自民黨青年局長率團訪台：歡迎蔡總統卸任後赴日環島

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
蔡總統即將卸任，日本自民黨青年局長鈴木貴子今接受媒體訪問時表示，對蔡總統8年工作表達敬意，歡迎蔡總統卸任後來北海道開車觀光，也歡迎到日本環島旅遊。記者陳熙文／攝影
蔡總統即將卸任，日本自民黨青年局長鈴木貴子今接受媒體訪問時表示，對蔡總統8年工作表達敬意，歡迎蔡總統卸任後來北海道開車觀光，也歡迎到日本環島旅遊。記者陳熙文／攝影

蔡總統即將卸任，日本自民黨青年局長鈴木貴子今表示，對蔡總統8年工作表達敬意，歡迎蔡總統卸任後來北海道開車觀光，也歡迎到日本環島旅遊。

日本自民黨青年局局長鈴木貴子率參議員藤井一博、友納理緒、眾議員金子俊平、山本左近、日本青年會議所（JC）「日台友好之會」會長麻生將豊等11人訪台。鈴木貴子傍晚在外交部接受媒體訪問時表示，稍早見到蔡總統，感覺表情比以往放鬆多了，感受得到8年工作相當辛苦，對蔡總統表達敬意。

她說，知道蔡總統喜歡開車，而她的故鄉北海道道路寬廣，歡迎蔡總統來北海道安心開車，也歡迎蔡總統到日本環島旅遊。而蔡總統是台灣首位女總統，鈴木貴子說，相比之下日本政界女性比例不如台灣，希望蔡總統以女性典範的身分訪日。

至於媒體追問，520總統當選人賴清德將就職，屆時是否再度訪台。鈴木貴子表示，訪台事宜主要是日華議員懇談會（日華懇）事務，至於屆時訪台層級，「可以肯定，親台的人士當中，最高級別的人一定會來」。

她說，日台雙邊的交流相當密切，以台積電為首的半導體產業、AI領域，以及民眾互訪等方面，都是雙邊合作深化交流的領域。

台日關係 日本 自民黨 蔡英文

延伸閱讀

日本自民黨青年局組團訪台 上五指山弔唁李登輝

日本專家指導市級公開課 野柳國小交流創新教學經驗

台日合製恐怖片 16歲台灣美少女麥語彤將任女主角

日本藝術家眼中的嘉義特色商店 「全球商店計畫」十五年成果展

相關新聞

政院公布NCC委員提名人選 翁柏宗、陳炳宏任正副主委

行政院今晚公布國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名人選，包含現任副主委翁柏宗、台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授陳炳宏、...

政院提名翁柏宗任NCC主委 黃國昌轟毫無反省、國家悲哀

行政院今天公布新任國家傳播通訊委員會（NCC）委員名單，現任副主委翁柏宗升任主委，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，翁柏宗...

林于倫捲徐巧芯大姑詐騙案 民進黨中評會開除黨籍

刑事警察局追查詐騙案金流，發現男子林于倫成立人頭公司，帳戶交由國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕夫婦使用。民進黨中評會今天開會，...

NCC委員提名有黑手！「民進黨非常心虛」 賴士葆主張全面封殺

行政院今晚公布國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名人選，國民黨立委賴士葆表態，他個人主張全面封殺。

媒體大亨強力護航？翁柏宗壓線提名NCC主委 政院動作慢到創紀錄

行政院稍早公告，國家通訊傳播委員會（NCC）四位委員(含主任委員及副主任委員)任期將於今年7月31日屆滿，依該會組織法第...

賴皮寮就地合法？當地里長：有單位願解決最好別扯選舉

國土署針對較單純的私人礦業用地，研擬比照「北泰雅原住民族特定區域計畫」，可由地方政府變更編定為建築用地，就地合法，遭質疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。