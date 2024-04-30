NCC委員提名有黑手！「民進黨非常心虛」 賴士葆主張全面封殺

行政院今晚公布國家通訊傳播委員會（NCC）委員提名人選，國民黨立委賴士葆表態，他個人主張全面封殺。

根據行政院公布，包含現任副主委翁柏宗、台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授陳炳宏、東華大學中國語文學系專案教師羅慧雯及NCC電台與內容事務處副處長詹懿廉等4人名單函送立法院審查，指定委員翁柏宗為主委，陳炳宏為副主委，任期均自民國113年8月1日起至117年7月31日止。

賴士葆說，民進黨政府對此分NCC委員名單，完全沒有對外說明，可見非常心虛。且此名單事先都沒有跟在野黨有任何溝通或聯絡，完全不尊重占多數的在野黨。

賴士葆強調，他個人主張應該全面封殺，畢竟這樣的人事安排無法讓人期待未來的NCC可以獨立、客觀行使職權，而是會屈服於民進黨後面的那隻黑手。