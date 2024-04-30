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人權會代表團訪澳 拓展台澳雙邊人權議題對話

中央社／ 台北30日電
人權會副主委蔡崇義（右5）率人權會委員組成代表團，4月13日到20日前往澳洲，拜訪澳洲人權委員會，並與澳洲人權委員會主席羅莎琳德（左4）合影。圖／人權會提供（中央社）
人權會副主委蔡崇義（右5）率人權會委員組成代表團，4月13日到20日前往澳洲，拜訪澳洲人權委員會，並與澳洲人權委員會主席羅莎琳德（左4）合影。圖／人權會提供（中央社）

人權會副主委蔡崇義日前率團前往澳洲，拜訪澳洲人權委員會等機構，就人權申訴案件調查與調解、國家詢查等大型計畫的規劃與執行等實務經驗進行交流，拓展台澳雙邊人權議題對話。

家人權委員會透過新聞稿表示，為強化人權工作與拓展國際交流合作，由人權會副主委蔡崇義與人權會委員王榮璋、王幼玲、葉大華、鴻義章等人，4月13日到20日前往澳洲，拜訪澳洲人權委員會、聯邦監察使公署、亞太地區國家人權機構論壇（APF）等機構。

人權會說明，代表團先前往坎培拉拜訪澳洲聯邦監察使公署，與監察使伊恩‧安德森（Iain Anderson）針對「禁止酷刑公約」與國家防制機制（NPM）的實務運作進行深入討論。目前澳洲在聯邦、州與領地層級，共有12個機構組成NPM網絡，並由聯邦監察使公署擔任協調工作，其經驗對台灣應如何建構NPM具參考價值。

人權會指出，代表團也前往雪梨拜訪澳洲人權委員會，交流各項人權公約的監督落實、人權申訴案件調查與調解、國家詢查等大型計畫的規劃與執行等實務經驗。澳洲人權會著重分享過去5年推動「自由與平等」社會對話大型專案成果，以及關於澳洲應設置全面性人權法，並更新反歧視法制的建議。

人權會提到，代表團在訪問雪梨期間，也與APF秘書處人員進行會晤，就APF如何協助人權會更加符合「巴黎原則」的具體方法，與參與國際與區域人權網絡等事項進一步交換意見。

人權會強調，訪澳交流成果豐富，包括汲取擁有A級評鑑的國家人權機構的實務經驗，並反饋人權會職能與業務、拓展台澳雙邊人權議題交流對話，以及拓展台灣參與國際人權網絡等。

人權會談及，代表團成員也與各拜訪單位分享台灣的努力與成果，包括就廢除死刑、性別平權、酷刑防制、兒少保護、障礙融合、反歧視法制、原住民族權利等議題交換意見。

人權 家人 澳洲

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