孫曉雅會見外交國防委員會立委 討論美台合作議題
美國在台協會（AIT）今天表示，處長孫曉雅會見立法院外交及國防委員會委員，討論美台雙邊合作議題，期待繼續與立法院合作，進一步加強堅如磐石的美台夥伴關係。
美國在台協會（AIT）下午在臉書發文表示，孫曉雅昨天會見立法院外交及國防委員會委員，討論美國對台灣的支持及雙邊合作等廣泛議題。
AIT指出，期待繼續與立法院合作，進一步加強堅如磐石的美台夥伴關係。
在AIT發出的照片中，出席者包含民進黨立委王定宇、洪申翰、沈伯洋、林楚茵、陳冠廷、羅美玲，國民黨立委則包含馬文君、徐巧芯、陳永康，民眾黨立委林憶君也出席。而國民黨立委黃仁並沒有在照片中。
路透社報導，2021年7月接任AIT處長的孫曉雅任期將在今年夏天結束，美國駐日本大使館公使谷立言（Raymond Greene）將接替AIT現任處長孫曉雅。
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