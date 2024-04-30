低至2折！環團同聲怒批碳費優惠淪「大賣場周年慶」

環境部昨天預告碳費相關3子法，環團今天發布聯合聲明，認為優惠費率如同「大賣場的下殺折扣週年慶」。環境部回應，相關措施是希望增加事業單位減量誘因，進一步促成實質減碳。

環境部昨天預告氣候變遷因應法下與碳費有關的3項子法草案，包含「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」。

包含地球公民基金會、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、台灣氣候行動網絡、台灣環境規劃協會、主婦聯盟環境保護基金會今天發布聯合聲明，呼籲政府正視外部成本內部化的必要性及台灣產業的國際競爭力。

聲明怒批此3項草案宛如「大賣場的下殺折扣週年慶」，堂而皇之的在嚴肅的淨零議程中喊價叫賣，達到寬鬆的自主減量指定目標，能同時享優惠費率和碳費「2折」的優惠；原先基於「汙染者付費」而生的碳費，如今卻淪為「汙染者優惠」的折價券。

聲明中並建議未來碳費費率每噸應高於新台幣500元並階段性調升，且優惠費率折扣後不應低於300元。

聲明指出，若以「科學為基礎的減量目標（SBTi）」，草案中訂定鋼鐵業減碳指定目標為25.2%，但以中鋼為例，現況SBTi目標應訂為39%；過於寬鬆的標準並無助於企業加大力道減碳。

聲明提到，原本環境部規畫於今年第一季制定碳費費率，以碳排大戶今年一整年的排放量作為碳費的計算基礎，在明年收費；但現在預告草案中，費率公告生效當月，才開始對企業的排碳收費（即若7月公告，僅收7月至12月的碳費）；批評環境部「已經完全失去身為主管機關的信用」。

聲明表示，關於自願減量額度（碳權）抵減排放量的規畫，國際上已有共識，要求企業在使用減量額度時，需再註銷額外的減量額度，且減量額度普遍被批評「誇大」減碳效益；而環境部卻反其道而行，膨脹其減碳效益，不僅難達減碳之效，更導致淨排放量的增加。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴告訴中央社記者，草案中如優惠率等規畫，是希望增加企業減碳誘因，「以減量為出發點」；若企業未達成減量目標，就不得享有優惠費率。

至於對優惠費率的訴求，黃偉鳴提到，相關討論都會在碳費費率審議會中進行，請委員深入評估。