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駐馬代表葉非比：支持台灣參與世衛大會

中央社／ 吉隆坡30日專電

第77屆世衛大會5月召開，台灣爭取參與。駐馬代表葉非比今天呼籲世界衛生組織堅守專業中立立場，拒絕不當政治干擾，邀請台灣以觀察員身分出席第77屆世界衛生大會。

第77屆今年世界衛生大會（WHA）5月27日將在瑞士日內瓦舉行。

馬來西亞代表葉非比今天在馬來西亞台灣商會聯合總會第17屆全國理監事第3次會議致詞中呼籲，台商與政府共同努力，透過各種管道為台灣發聲，堅定支持台灣參與全球衛生網絡，保障台灣人及全人類的健康權益。

葉非比表示，台商長期以來憑藉一股韌性，篳路藍縷赴海外打拚，一步一腳印展現台灣人腳踏實地的不服輸堅毅精神。

她向與會台商指出，在COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病）疫情期間，台灣堅強的醫療衛生實力深受國際肯定，成為全球攜手合作共同對抗疫情、以及促進疫情後復甦不可或缺的重要夥伴，因此台灣在國際參與方面將持續爭取參與世界衛生大會、加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

葉非比並呼籲世界衛生組織（WHO）堅守專業中立立場，拒絕不當政治干擾，邀請台灣以觀察員身分出席5月27日到6月1日在瑞士日內瓦舉行的第77屆世界衛生大會，讓台灣制度化並常態性參與世界衛生組織各項會議、活動及機制。

另外，推動台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定也是當前重要目標，葉非比說，如果台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定，將對大馬經濟產業發展多有助益，包括吸引更多高品質的台灣投資來到大馬，協助企業產業升級，增加大馬對台灣出口，以及為大馬創造高所得的工作機會等。

她希望台商運用人脈與影響力，繼續呼籲大馬政府支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定，拓展台灣的經貿市場，共創經濟榮景。

馬來西亞台灣商會聯合總會總會長林凱民也說，台商雖然身在國外打拚，但未忽略台灣發展與動態，大馬台商支持台灣以觀察員身分參與第77屆世界衛生大會，呼籲國際社會聲援台灣完整參與世界衛生組織所有活動、會議及機制。

她強調，世界衛生組織如因政治考量，持續將台灣排除在外，影響的不僅是台灣2350萬人民的健康權益，更造成全球防疫體系缺口，希望「世界衛生組織」落實憲章所訂「達致全人類最高健康水平」的宗旨，同時維護台灣人民的健康權益。

WHO 馬來西亞

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