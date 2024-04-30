陸開放福建來台團體遊 高金素梅火速排案要陸委會具體回應

大陸文旅部上周藉國民黨立院黨團總召傅崐萁率團訪陸時機，宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，並有條件恢復福建居民來台團體遊，陸委會稱不符對等開放原則，等同給軟釘子。內政委員會召委高金素梅為此火速排案，要求內政部、交通部、陸委會、海基會等單位明日針對「陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為」進行專報，說清楚我方後續作為與對策。

陸委會書面報告指出，有8成以上民眾支持政府主張兩岸團體旅遊應依對等原則相互開放，不過陸方恢復陸客來台觀光內容與我方有差異，針對小三通部分，我方規畫金門及馬祖同時恢復，且不限陸客來源地，陸方僅恢復福建居民到馬祖旅遊，未恢復陸客到訪人數較多的金門，依2019年統計，陸客赴金門旅行共30.9萬人次，馬祖為6500人次。

觀光部分，我方規畫中國大陸各地居民均可組團來台觀光，陸方則以「附條件」，僅恢復平台與台灣海上客運直航，且「限區域」，僅福建居民。

陸委會認為，陸方開放範圍不如預期，操作方式亦與過去不同，將與交通部、相關機關釐清所涉相關事宜，妥慎處理，以利後續實際執行，符合台灣整體利益；並強調，政府歡迎陸客來台觀光，針對陸方附條件、限區域的開放觀光，我方將在研議後作出回應，期能逐步落實恢復陸客組團來台觀光。

由於陸委會去年8月24日定調，恢復兩岸觀光及放寬陸籍人士來台商務交流規畫，須依對等原則，循序恢復兩岸團體旅遊。交通部表示，準備工作都已就緒，原規畫今年3月恢復國人赴陸團體遊，但陸方持續不開放來台旅遊，又片面宣布改變M503等航路運行方式等不善意舉動，損害我國家利益，考量情勢變更，才請旅行業於今年2月7日暫停招攬赴陸旅行團。

內政部移民署也稱，現已配合陸委會規畫，完成整備線上申辦系統功能測試，及與交通部觀光署系統介接功能測試；另為強化申請案件審查機制，就旅行業者辦理3場兩岸團體旅遊業務之研習課程，使業者熟悉相關申請及送件程序。

針對去年初開放國人及其陸配、來台探親的陸籍親屬、陸生及外籍與港澳人士等得以小三通方式來台，移民署說，現已就小三通查驗系統功能完整性、離島人力配置規畫及受理大陸人士申請核發落地簽的審查流程等配套完成整備，並多次與金馬地方政府及CIQS相關單位進行實地演練，強化協調聯繫與合作管道。

據統計，自去年1月7日起至今年4月28日止，小三通入境數計57萬2737人次，出境數計58萬280人次，共計115萬3017人次。移民署說，會在兼顧國安及經濟原則下，滾動調整人流往來措施，及強化安全管理機制，維護兩岸健康有序交流秩序，期能達成創造經濟效益並兼顧安全管理目標。