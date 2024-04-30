接見日本自民黨訪團 蔡總統：台日共同守護區域和平

總統蔡英文今天接見日本自民黨訪團表示，日本在美日峰會、美日菲峰會及G7外長會議中，都共同發表聲明重申台海和平對國際的重要性，台灣將繼續與日本及所有民主夥伴共同守護區域的和平與繁榮。她也期待台、日持續深化關係，攜手實現自由開放印度-太平洋的願景。

蔡總統上午在總統府接見由日本自民黨青年局長鈴木貴子所率訪團，總統致詞表示，很高興看到鈴木貴子在上任後就首次率團來訪，以行動表達對台灣的支持，鈴木貴子是自民黨青年局第二任女性局長，具有女性參政的積極意義，相信在這個議題上，有許多的心得可以交流。

她說，這個月初，台灣發生震災，日本首相岸田文雄第一時間就為台灣加油打氣，日本政府也捐款協助災後重建工作，自民黨的朋友們都很關心震災的重建工作，也發起了募款活動。過去這段時間，台灣民眾到日本旅行，都看到援助花蓮的募款箱，感受到日本不分官方或民間對台灣的關懷。

總統說，目前的募款金額已經超過1億新台幣，並且持續增加，感謝自民黨以及日本各界友人展現對台灣真摯的情感。

另外，總統表示，看到包括在這個月舉行的美日峰會、美日菲峰會，還有G7外長會議，日本和其他成員國都發表聲明，重申台海和平對國際社會的重要性，未來台灣也會繼續和日本以及全球的民主夥伴一起守護區域的和平及繁榮。

她說，無論是區域的和平穩定，或是台日友好的情誼，都需要每一代人的共同努力，相信青年世代的參與不僅能將累積的成果傳承下去，也能帶來創意和活力。

她期待自民黨青年局能夠和台灣更多的民間組織合作，不僅深化台日關係，也讓台灣和日本攜手實現自由開放印度-太平洋的願景。

鈴木貴子致詞時感謝蔡總統竭盡所能促進台日關係，並說，這8年期間，面臨新冠疫情的肆虐，還有許多天災等等，可說是歷任總統都沒有經歷過的困難時期，都在總統8年任內發生，台灣所採取的許多措施，世界各國矚目，總統所發揮的領導統御才能，廣受世界各國的矚目。

鈴木貴子表示，任何言詞威嚇及武力威脅都不被國際社會容許，未來青年局也會繼承台日之間非常穩固的友好關係，也會扮演起負責任的年輕世代政治人物的責任，她跟蔡總統保證，一定會竭盡所能來促進、推動台日關係更上層樓發展。