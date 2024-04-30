南市正副議長賄選判無罪 藍營指換票也會利益交換、酸法官太單純

台南市正副議長賄選案昨宣判，邱莉莉、副議長林志展等10名被告均無罪，台南市議會國民黨團今指台南地院判決無罪的理由，罔顧事實、曲解法律；並指即使是換票也會有利益交換，「法官太單純了」，這樣的判決悖離民意。

台南市議會國民黨團今天中午開記者會，書記長許至椿 、蔡育輝、王家貞、盧崑福、李燕祝、李中岑、蔡宗豪等議員參加，蔡育輝說，起訴書所載的B折扣（可幫忙跟建商談打折）、C經費（若投票予邱遭開除黨籍，4年後參選贊助經費）、D薪資給予（4年後若落選，支付4年議員薪資）都被當作「閒聊」，並即認定這些利益承諾與議長選舉無對價關係，有違經驗法則判斷。

黨團認為，判決理由片面接受被告的「政治換票」說法，但選前已可預見跑票的國民黨籍議員必被開除黨籍，從得票數來看，選後跑票的國民黨議員李文俊、李鎮國、張世賢也沒有換得任何利益，哪是換票？並質疑若沒A、B、C、D等4項保證堅定李鎮國的投票意向，並以副議長職位利誘，邱莉莉、林志展無法確定取得李文俊、李鎮國及張世賢的支持。

另，判決理由認起訴書所列的通訊監察部分譯文，未依通訊保障監察法規定，「發現後7日內補行陳報法院」，因此不得作為證據、排除證據能力。蔡育輝說，依據通訊保障監察法第18-1條規定「依第五條、第5條或第7條規定執行通訊監察，取得其他案件之內容者，不得作為證據。

但於發現後七日內補行陳報法院，並經法院審查認可該案件與實施通訊監察之案件具有關連性或為第5條第一項所列各款之罪者，不在此限。」亦即要補報法院為該法第5條第1項所列各款以外的犯罪，本件正副議長賄選案為3年以上10年以下有期徒刑以上的重罪，符合第5條第1項第1款「最輕本刑為3年以上有期徒刑」，無須陳報法院認可關聯性，此判決已超越法律規定，輕率排除部分監聽譯文，更擴大法院職權，打擊檢調單位長期蒐證的努力成果。

蔡育輝表示，此案受命法官審理111年度金訴字第1308號詐欺案件時，即因屢次不當壓抑被告辯護的發言自由，並判處被告3個月有期徒刑，但經上訴後遭台南高分院逆轉判無罪，並在判決書上糾正該法官，指「法官更應堅守人權標準，不應回頭擁護或為舊時代侵害人權案件搽脂抹粉。」相形之下，這件判決是否也回頭擁護台南盤根錯節的光電、爐渣、槍擊，或為賄選行為搽脂抹粉，應受社會公評。