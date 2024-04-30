藍白立院聯手通過電價凍漲提案 要求政府討論能源政策

國民黨及民眾黨立法院黨團各自提出電價凍漲案，立法院長韓國瑜今天上午召集朝野協商未達共識，送交院會處理。立法院會中午進行表決，優先處理國民黨團提案，在國民黨團跟民眾黨聯手下通過。韓國瑜隨即宣布公決案結果，立即凍漲電價，並要求行政院責成相關部會即刻檢討能源政策。

國民黨黨團提案要求凍漲電價，主張為避免物價因電價調漲，民生痛苦指數飆升，因此反對台電公司調漲電價，建請院會作成決議，「立即停止調漲電價，並要求行政院責成相關部會即刻檢討現行能源政策並提出因應對策與配套措施，以兼顧人民生計、維持供電穩定及台電公司之正常營運。」

凍漲電價提案因朝野沒有共識，院會進行表決處理，經過投票表決，國民黨提出電價凍漲案，贊成59票、反對50票，國民黨票票入軌；民眾黨團則除林國成、麥玉珍未參與投票外，其餘６名委員都投下同意票。民進黨立委何欣純未參與投票，因此反對票僅50票，比民進黨總席次少1票。

隨後立院也表決民眾黨提案，要求經濟部針對台灣整體能源政策、電價費率結構及台電相關各項支出及撙節措施，向立法院經濟委員會提出全面檢討報告，且在經濟委員會審議通過前，電價全面緩漲。經過表決，藍白再度挾著人數優勢，贊成58人、反對50人，通過民眾黨團通過，並且否決了民進黨團修正動議。

民進黨立委邱議瑩於表決前發言表示，在野黨反對電價調漲法律上站不住腳，依據2015年立法院決議，電價調整由電價審議委員會決定，台電今年4月1日實施電價調整，是經由電價審議委員會審定。因應近年國際燃料價格大漲，台電合理調整電價只是反映成本。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指出，民進黨政府全面調漲電價，物價跟著調漲，人民怎麼過生活；民進黨稱電價調漲是因為國際燃料上漲，實際上國際天然氣價格已經回到2021年價格，民進黨錯誤能源政策危害人民，國民黨堅持電價不能漲就是不能漲。

立法院會今天也處理民眾黨團提出要求立即停止在彰濱工業區興建晶鼎焚化爐。經過表決， 贊成58人、反對48人，依民眾黨團提案通過。