土地正「議」／新北容許都計農地做寵物殯葬 業內亂象仍無解

全國犬貓登記數量超過222萬隻，連正副總統當選人賴清德、蕭美琴都分屬汪派和喵派，時興的寵物殯葬業也應運而生，現行法規殯葬用地卻僅適用人，寵物殯葬未納入工商營業項目，業者多「掛羊頭賣狗肉」，導致收費亂象、火化空汙、排廢水問題層出不窮。新北市城鄉局上周預告放寬都市計畫內農地可做寵物殯葬設施，但業者認為，市府並未針對冰存、火化、廢水等問題訂定規範，無法一條鞭解決亂象。

傳統所謂「死貓吊樹頭，死狗放水流」習俗，但現代人把寵物當家人，重視寵物殯葬儀式。新北市犬貓登記數量31萬隻，因殯葬用地只適用人、寵物殯葬業也沒被列入營業項目，業者多在農牧用地、保護區、乙種工業區上，以工廠、休閒農場形式登記，遊走法律邊緣。

經濟部去年1月新增寵物生命紀念業營業項目，農業部去年7月修法容許非都市計畫農地，可變更申請興辦寵物殯葬，業者不用再「掛羊頭賣狗肉」。新北現有11家寵物殯葬業者，非都8間業者，已有5家送件申請合法化，另外3間在都市計畫內，城鄉局上周預告修正都市計畫法新北市施行細則，容許都計內農地做寵物殯葬設施。

目前都計內3間業者皆不在農地上，分別位於乙種工業區、保護區，甚至1家在住宅區及道路用地上。中華民國寵物殯葬業服務協會理事長呂國文說，他的殯葬園區在都計內，雖對市府修法樂觀其成，但園區已做40餘年，有幾千個塔位怎麼搬？他預估搬遷費用「沒有1億、也要8000萬」，他願意放棄可建地，換取土地剔除都計範圍。

台灣殯葬寵物職業公會召集人賴立竹說，都計內農地設置寵物殯葬園區，成本至少需1500萬，三峽、樹林、土城、五股等都計農地有機會申請，但政府只解決用地問題，業者想申請工商登記卻受阻，且市府也沒針對冰存、火化、廢水等問題訂定規則，無法一條鞭解決業界亂象，市府應比照醫院建立評鑑機制，動保處擁有發撤照權控管不良業者。

議員黃淑君質疑，農業部擬訂興辦計畫要點，但條件不易達成，造成「有法也是無法管」，比如土地面積要求大，至少需0.2公頃、山坡地至少10公頃，且建置冰存、火化、骨灰存放設施需經市府認定具公益性，公益性如何認定？若沒落日條款，業者遲遲不走合法化，市府也無從開罰。

新北市城鄉局說，都市計畫法新北市施行細則修正預告30天，後續需經都委會、市府法規會、市政會議通過，再到內政部審議，過程最快1年內完成，業者管理則由動保處擬定。

動保處長楊淑方說，原則上都計內寵物殯葬設施審查依照非都標準擬訂，比如影響農業生產環境完整不予核准，需提供生命教育、自然景觀附加價值，申請用地面積20%留設綠地，且寵物生命紀念設施應與住宅區、學校、醫院、幼兒園保持適當距離，樹葬區、灑葬區距離水源水質保護區內取水口不少於1000公尺等。