土地正「議」／王世堅嗆社子島抗議者收錢辦事 徐世榮：勿成大埔案2.0
禁建54年的社子島幾乎成為台北市「被遺忘的孤島」，沒有超商、沒有郵局，社子島自救會不反對開發，但「有房無地」弱勢住民最害怕區段徵收。從台北市前市長李登輝前後歷經6任台北市長至今，歷任市府都不敢強拆，台北市長蔣萬安也是緩處理，就怕爆發第二起「大埔事件」。社子島開發案卡關，正反意見相左，政大地政系兼任教授徐世榮就反對區段徵收，民進黨立委王世堅昨嗆抗議者都是「收錢辦事」。
徐世榮痛批，「社子島就是超額徵收，怎麼可以這樣幹？」21世紀怎麼還可以實施19世紀的區段徵收制度，這實在是中華民國非常大的恥辱。
徐說，民國103年民進黨在野時，立委也提案認為這個制度是侵害人民財產權、迫害人民，當時也正式提案要修正「土地徵收條例」，廢除區段徵收制度，但民進黨執政後，發現區段徵收可以擺定地方派系、財團建商，結果民進黨繼續用搶奪弱勢財產的方法。
「目前蔣萬安的態度一直都很不明確。」徐世榮說，他建議蔣市府至少應該要將不同意參加區段徵收的住戶剔除，目前市府提出的剔除範圍，讓住戶不能接受，甚至前市長柯文哲還說要將「社子島輾過去」，真的很不應該。
他也感嘆說，擔心社子島變成「大埔案第二」，現在社子島很多長輩，因為社子島開發無家可住，都擔心地走了，有的還因此睡不著、生病得癌症，政府壓迫很不應該。
「區段徵收是惡法。」徐世榮說，政府真的不應該再有下一個區段徵收，最早是19世紀實施在歐洲法英比利時的制度，且歐洲國家20世紀也早已廢除，美國原本也要使用，但各州最高法院都認為嚴重侵害財產權，要求不能夠使用，民進黨政府也應該廢除這個惡法。
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