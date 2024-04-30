快訊

「土耳其人」注意！Google One漲價1倍網友哀號 驚見這狀態：年繳便宜翻掉

陸10年內主宰全球智能電動車市場？雷軍、李斌恐非說大話

日女童鐵道送命！「第四種平交道」安全存廢問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍委提修法保障醫療點值 醫界支持：醫療體系已瀕崩壞

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，台灣健保20多年來採總額上限制，在民眾醫療利用率提升、新藥新科技引進等前提下，點值一再下探，都是由醫事人員、醫療機構承擔。本報資料照片
台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，台灣健保20多年來採總額上限制，在民眾醫療利用率提升、新藥新科技引進等前提下，點值一再下探，都是由醫事人員、醫療機構承擔。本報資料照片

健保全民滿意度高，但受限健保總額支出上限制，醫界出現健保一點0.6至0.8元不等的浮動點值給付，國民黨立委蘇清泉等人提案修正健保法第26條條文，將總額支付制度由上限制改為目標制，保障點值1點1元，將於本周四審議。醫界8大學會發表共同聲明對此表示認同，並呼籲執政黨立委支持該項法案，改善台灣醫療困境。

8大學會為台灣醫院協會、台灣醫學中心協會、中華民國區域醫院協會、台灣社區醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會。

共同聲明指出，醫療院所與一般產業特性不同，台灣各醫院以健保收入平均佔80%，且收費標準受衛生主管機關管制，受限於全民健保總額預算天花板，限縮醫療收入來源之下，無法如其他產業以漲價、轉嫁等方式填補虧損，現更面臨大環境多方面通貨膨脹、成本上漲之情況，除了有醫療從業人員長期低薪出走、新藥延遲進入台灣市場、醫學生不願意選擇急重難科等問題發生，已造成醫療院所經營者龐大之成本壓力。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，台灣健保20多年來採總額上限制，在民眾醫療利用率提升、新藥新科技引進等前提下，點值一再下探，都是由醫事人員、醫療機構承擔，已在近年導致醫護離職潮、醫院設備更新延緩，「醫界生存已到臨界點，政府是時候站出來與醫界共同承擔。」

「總額上限制會導致點值下降、打折給付；若改為健保總額目標制，當點值低於1點1元時，政府應以公務預算補足。」洪子仁表示，健保點值保障新增的六、七百億預算，可藉由「多元微增」方式補足，從公務預算、健保費率等層面，各挹注一部分費用，避免把所有壓力都放在調升健保費率，否則民眾會受不了。

不過，外傳部分執政黨立委不打算支持該項修正案。洪子仁表示，要達到醫界訴求，只要修正「健保法」第六十二條條文共26個字，這並非難事，尤其立院社福及衛環委員會許多立委都是醫界背景出身，「若起身反對，怎麼對得起醫護人員，尤其醫師出身的立委，不該公然反對、拿石頭砸自己的腳，」相信委員都能體認醫界在總額上限制之下的困境，應該共同支持法案通過。

健保 醫師

延伸閱讀

醫師立委邱泰源將任衛福部長 醫界提3大急待解決考驗

民生醫院開錯刀...低血壓病患被開胸引流 醫管專家點病安關鍵：層層疏失釀錯

寶林茶室1人「猛爆性酸中毒不治」新光醫曝搶救過程：沒遇過如此嚴重個案

寶林茶室66歲男不治 女兒發聲：不能讓父親死得不明不白

相關新聞

電價凍漲朝野協商無共識 韓國瑜叫大家閉嘴交院會處理

針對在野黨提案電價凍漲等案，立法院長韓國瑜今天再度進行朝野協商，過程中民進黨立委洪申翰舉手欲發言，但未被點名，韓國瑜表明...

賴皮寮效應？礦區住民：土地解編應全台一致…不應獨厚「賴總統」

國土署釋出為準總統賴清德萬里老家違建的解套方案，地方形容「賴皮寮」效應，引發其他礦區住民議論。新北市瑞芳區銅山里長陳嶽生...

高嘉瑜選2026基隆市長？郭正亮喊「不容易」：賴清德應給她1職務

2026縣市首長之戰，傳民進黨前立委高嘉瑜有機會參選基隆市長。對此，前立委郭正亮則直言「很不容易」，目前輪不到她，但高與準總統賴清德關係良好，接任內閣部會的政務次長倒是綽綽有餘。

大姑涉詐扯出不倫偷吃 徐巧芯：不會管到感情八卦

周刊報導，國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及劉的友人林于倫捲入詐騙洗錢案，林家屬稱劉向婕夫婦替詐團洗錢，徐的丈夫劉...

「三大案」業力引爆2026北市長前哨戰 藍綠白各有盤算、蔣萬安嚴防砲火波及

北市台智光、北士科、京華城等「三大案」引爆2026前哨戰，民進黨發言人吳崢、議員簡舒培、林延鳳上午追打前市長柯文哲專簽放...

批藍委團訪陸成果言過其實 吳思瑤：老傅賣瓜自賣自誇

國民黨團總召傅崐萁率團赴陸返台不到一天，大陸海警昨晚公布要在金門海域常態化執行修法巡查，要求我方配合規範航行，否則後果自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。