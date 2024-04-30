藍委提修法保障醫療點值 醫界支持：醫療體系已瀕崩壞

健保全民滿意度高，但受限健保總額支出上限制，醫界出現健保一點0.6至0.8元不等的浮動點值給付，國民黨立委蘇清泉等人提案修正健保法第26條條文，將總額支付制度由上限制改為目標制，保障點值1點1元，將於本周四審議。醫界8大學會發表共同聲明對此表示認同，並呼籲執政黨立委支持該項法案，改善台灣醫療困境。

8大學會為台灣醫院協會、台灣醫學中心協會、中華民國區域醫院協會、台灣社區醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會。

共同聲明指出，醫療院所與一般產業特性不同，台灣各醫院以健保收入平均佔80%，且收費標準受衛生主管機關管制，受限於全民健保總額預算天花板，限縮醫療收入來源之下，無法如其他產業以漲價、轉嫁等方式填補虧損，現更面臨大環境多方面通貨膨脹、成本上漲之情況，除了有醫療從業人員長期低薪出走、新藥延遲進入台灣市場、醫學生不願意選擇急重難科等問題發生，已造成醫療院所經營者龐大之成本壓力。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，台灣健保20多年來採總額上限制，在民眾醫療利用率提升、新藥新科技引進等前提下，點值一再下探，都是由醫事人員、醫療機構承擔，已在近年導致醫護離職潮、醫院設備更新延緩，「醫界生存已到臨界點，政府是時候站出來與醫界共同承擔。」

「總額上限制會導致點值下降、打折給付；若改為健保總額目標制，當點值低於1點1元時，政府應以公務預算補足。」洪子仁表示，健保點值保障新增的六、七百億預算，可藉由「多元微增」方式補足，從公務預算、健保費率等層面，各挹注一部分費用，避免把所有壓力都放在調升健保費率，否則民眾會受不了。

不過，外傳部分執政黨立委不打算支持該項修正案。洪子仁表示，要達到醫界訴求，只要修正「健保法」第六十二條條文共26個字，這並非難事，尤其立院社福及衛環委員會許多立委都是醫界背景出身，「若起身反對，怎麼對得起醫護人員，尤其醫師出身的立委，不該公然反對、拿石頭砸自己的腳，」相信委員都能體認醫界在總額上限制之下的困境，應該共同支持法案通過。